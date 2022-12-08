سترلينج يعود إلى معسكر إنجلترا في كأس العالم

يعود رحيم ستيرلنج مهاجم إنجلترا إلى صفوف منتخب بلاده بعدما خرج من معسكر كأس العالم 2022 بشكل استثنائي.

وخرج رحيم من معسكر فريقه عائدا إلى إنجلترا قبل ساعات من مباراة السنغال في دور الـ16 بعد تعرض منزله لسطو مسلح.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي في بيان صباح الخميس: "سترلينج سيعود إلى معسكر إنجلترا في قطر".

وأضاف البيان "مهاجمنا غادر المعسكر مؤقتًا بسبب شأن عائلي، لكن من المتوقع الآن أن ينضم مجددًا إلى الفريق في الوكرة يوم الجمعة قبل مباراة ربع النهائي مع فرنسا".

في ظل غياب مهاجم تشيلسي، تغلب الأسود الثلاثة على أسود التيرانجا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وسجل هاري كين الهدف الثاني في المباراة، في الدقيقة 45+3 بعد تمريرة من فيل فودين.

وهذا أول هدف من مهاجم ديوك لندن في النسخة الحالية من كأس العالم.

وتأهل منتخب إنجلترا لملاقاة فرنسا حامل اللقب في ربع النهائي.

وتقام المباراة بين الكبيرين يوم السبت العاشر من ديسمبر الجاري، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد البيت في قطر.

من هو هاري كين؟

هدّاف كأس العالم 2018 وقائد الأسود الثلاثة، يسعى لتجاوز وين روني الهدّاف التاريخي لـ إنجلترا خلال مونديال قطر. يمارس الجولف في وقت فراغه، وقد استعان بطاهٍ بدوام كامل ليتحكّم في تغذيته بشكل سليم. أطلق في أكتوبر الماضي مؤسسته الخاصة للتوعية ضد المرض النفسي ووصمة العار المحيطة به. ظهر في مقطع فيديو سابق مع الراحل دييجو أرماندو مارادونا، نصحه خلاله أسطورة الأرجنتين بتنويع طرق تسديده حتى لا يتوقع حراس المرمى الزاوية التي سيُسكِن فيها الكرة. أفضل لاعب شاب في ميلوال عام 2012، وأفضل لاعب في توتنام عامي 2015 و2021، وهدّاف الدوري الإنجليزي 2015 و2016 و2021 بين ألقاب فردية أخرى. تعرف على معلومات عن بقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول. ماذا قدم هاري كين أمام السنغال؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

الأهداف المتوقعة: 0.46

التسديدات على المرمى: 2 من 3

المراوغات الناجحة: 2 من 3

لمسات الكرة: 44

التمريرات الصحيحة: 17 من 24

دقة التمرير: 71%

التمريرات المفتاحية: 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 4 من 4

الصراعات الأرضية الناجحة: 4 من 8

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 6

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