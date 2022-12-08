"هدد بالرحيل" تفاصيل مثيرة بعد قرار استبعاد رونالدو من التشكيل الأساسي أمام سويسرا

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 11:42

كتب : FilGoal

البرتغال - سويسرا - كريستيانو رونالدو

هدد كريستيانو رونالدو بالرحيل عن معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم بسبب استبعاده من التشكيل الأساسي ضد سويسرا.

وأثار رونالدو الجدل في ختام دور المجموعات عند مواجهة كوريا الجنوبية أمام البرتغال.

وقرر فيرناندو سانتوس المدير الفني جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء أمام سويسرا في ثمن النهائي بالمباراة التي انتهت بفوز تاريخي للبرتغال بستة أهداف مقابل هدف واحد.

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وكشفت صحيفة ريكورد البرتغالية وفقا لمصادرها الخاصة عن غضب كريستيانو رونالدو من قرار استبعاده من التشكيل الأساسي أمام سويسرا.

وأشار التقرير إلى تهديد رونالدو بالرحيل عن المعسكر بسبب قرار المدير الفني.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية تراجع رونالدو عن قراره بعد أن هدأ وقرر الاستمرار حتى نهاية مشوار الفريق.

وكشف رونالدو في تصريحات سابقة أن ما حدث في مواجهة كوريا الجنوبية هو أن لاعب طلب منه الخروج بسرعة فطالبه كريستيانو بالصمت لأن ذلك ليس من اختصاصه، ونفى أن يكون هناك خلاف مع فيرناندو سانتوس المدير الفني.

ومن جانبه أعرب سانتوس عن غضبه مما حدث في مواجهة كوريا مشددا أن ذلك لم يعجبه على الإطلاق.

وأدعى سانتوس وقتها أن الأمر انتهى وتم حل هذه الأمور خلف الأبواب المغلقة.

ويأتي ذلك قبل قرار المدير الفني باستبعاد رونالدو من قائمة الفريق الأساسية ضد سويسرا.

وشارك جونكالو راموس بديل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف في فوز البرتغال على سويسرا بستة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلعب منتخب البرتغال أمام المغرب في الخامسة من مساء السبت ضمن منافسات ربع النهائي.

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