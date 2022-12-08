أوناحي يرد على إشادة لويس إنريكي

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 11:37

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي

رد عز الدين أوناحي لاعب وسط منتخب المغرب على إشادة لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا.

وأثنى إنريكي على أوناحي عقب لقاء المنتخبين الذي حسمه منتخب المغرب بركلات الترجيح ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وقال أوناحي في تصريحات نقلها موقع "لو سبورت 360" المغربي: "لم أتمكن من مشاهدة تصريح مدرب إسبانيا (لويس إنريكي)، حيث كنت أخضع لفحص المنشطات".

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وأضاف "أنا سعيد بحديثه عني بهذا الشكل وخاصة وأنه من مدرب كبير بحجم إنريكي".

وأتم "حققنا فوزا تاريخيا على إسبانيا ونسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في كأس العالم".

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة البرتغال يوم السبت المقبل ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022.

إشادة إنريكي

عقب المباراة صرّح إنريكي في المؤتمر الصحفي قائلا: "تفاجأت بأداء اللاعب رقم 8، لا أعرف اسمه اعتذر، يا إلهي من أين جاء هذا اللاعب؟ إنه يلعب بشكل جيد".

وأضاف "أشرف حكيمي وزياش معروفان، وكذلك يوسف النصيري وإمرابط، نعرف إمرابط أيضا، لكن هذا اللاعب لم يتوقف عن الركض، ناقشت ذلك مع الجهاز الفني، رائع".

من هو أوناحي

أوناحي سبق أن صرّح لموقع فيفا: "ما يحدث معي رائع، منذ عام كنت في الدرجة الثالثة الفرنسية، ولم أتخيل أنني سألعب في كأس العالم".

حتى 2018 كان أوناحي يلعب لأكاديمية محمد الخامس في المغرب، ثم انضم لفريق شباب ستراسبورج.

ودون أن يلعب للفريق الأول، وفي موسم 2020-2021 انتقل لـ أفرنش أحد أندية الدرجة الثالثة الفرنسية.

قدم موسما جيدا بتسجيل 5 أهداف في 27 مباراة في دوري الدرجة الثالثة ما ساعده على الانتقال لصفوف أنجيه الذي يلعب له منذ صيف 2021.

منتخب المغرب منتخب إسبانيا عز الدين أوناحي
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