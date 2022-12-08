اسكواش - موعد قرعة منتخب سيدات مصر في بطولة العالم للفرق.. والأدوار النهائية

أعلن الاتحاد الدولي لرياضة الاسكواش عن إقامة قرعة منافسات بطولة العالم لفرق السيدات غدا الجمعة.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم لفرق السيدات في الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر الجاري في مدينتي.

ويضم منتخب مصر للسيدات كل من نور الشربيني ونوران جوهر ونور الطيب، الثلاثي الذي سبق له التتويج باللقب، بالإضافة إلى هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا والتي تشارك لأول مرة.

ويشارك منتخب مصر رفقة منتخبات: كندا - أسكتلندا - ألمانيا - أمريكا - هونج كونج - أستراليا - أوكرانيا - إنجلترا - ماليزيا - اليابان - فنلندا - ويلز - فرنسا - سويسرا - جنوب إفريقيا - تايوان

وتلعب منافسات دور المجموعات في الفترة من السبت إلى الإثنين.

بينما تقام منافسات ربع النهائي يوم الأربعاء بينما نصف النهائي يوم الخميس وتختتم البطولة يوم الجمعة بالمباراة النهائية.

وأقيمت النسخة الأخيرة من البطولة التي تقام كل عامين في 2018 وألغيت النسخة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وشارك الثلاثي في تتويج مصر بالنسخة الأخيرة بينما كانت رنيم الوليلي بدلا من هانيا الحمامي.

وكان منتخب سيدات مصر قد حصد اللقب في آخر نسختين عامي 2016 و2018.