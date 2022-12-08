تقرير: بشكتاش يخطط للتعاقد مع محمد كنو

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 10:55

كتب : FilGoal

محمد كنو وميسي

يخطط نادي بشكتاش للتعاقد مع محمد كنو لاعب وسط منتخب السعودية ونادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وظهر كنو بمستوى مميز خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في منافسات كاس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "فوتو ماك" التركية، فإن شينول جونيش مدرب بشكتاش طلب من إدارة ناديه التعاقد مع اللاعب الدولي السعودي.

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وأوضحت الصحيفة أن جونيش معجب بقدرات كنو الفنية والبدنية ويرى أنه الخيار الأنسب لتدعيم وسط الفريق.

وأشار التقرير إلى أن مهمة بشكتاش في التعاقد مع كنو لن تكون سهلة بصفته أحد الركائز الأساسية في تشكيل نادي الهلال.

صاحب الـ28 عاما شارك مع منتخب السعودي خلال المباريات الثلاث التي خاضها الأخضر ضد الأرجنتين وبولندا والمكسيك في كأس العالم قبل أن يودع المسابقة.

ويستعد كنو للعودة للمشاركة بقميص ناديه الهلال، بعدما تعرض لعقوبة الإيقاف لتوقيعه للنصر قبل أن يتراجع ويجدد تعاقده مع الهلال (طالع التفاصيل).

ويلعب كنو في صفوف الهلال منذ صيف 2017 وحقق 4 ألقاب للدوري السعودي ولقبين لبطولة دوري أبطال آسيا.

بشكتاش محمد كنو الهلال السعودي منتخب السعودية
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