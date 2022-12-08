مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 01:49

كتب : FilGoal

زكريا الوردي - بعثة الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق عن صفوف القلعة البيضاء.

زكريا الوردي

النادي : الزمالك

الزمالك

وكشف مرتضى منصور في فيديو عبر قناته بموقع يوتيوب رحيل زكريا الوردي بعد فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي بين الطرفين.

وقال مرتضى منصور: "زكريا الوردي طلب الرحيل عن الزمالك بسبب ما يتعرض له من هجوم عقب مباراة السوبر أمام الأهلي ولم يستطع تحمل ذلك".

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وشدد "من الوارد أن يخطئ أي لاعب مثلما حدث مع الوردي الذي يشارك في مركز غير مركزه الأصلي".

وأضاف "الوردي أبلغنا برغبته في الرحيل قبل فترة وأمير مرتضى يحاول إقناعه بالتراجع عن قراره منذ 10 أيام لكنه يصمم على الرحيل".

وأشار "فسخ التعاقد سيتم بالتراضي بين الطرفين واللاعب المغربي سيعيد إلى الزمالك مقدم التعاقد الذي حصل عليه".

وأتم تصريحاته "الوردي بذلك سيكون لاعبا حرا ويحق له الانضمام لأي ناد في شهر يناير المقبل".

وكان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك قال لـFilGoal.com: "زكريا الوردي يمر بحالة اكتئاب كبيرة ويشعر أنه سبب خسارة الزمالك لمباراة السوبر أمام الأهلي ".

وأضاف "اللاعب المغربي يشعر أنه لا يستطيع إكمال مسيرته في الوقت الحالي لذلك هو خارج حسابات الفريق حتى يحسم مرتضى منصور مصيره".

وأفصح "الوردي طلب الرحيل عن النادي ولكن مرتضى منصور هو من سيحسم مصيره".

وأتم تصريحاته "مرتضى منصور هو من سيعلن مصير زكريا الوردي مع الزمالك في الفترة المقبلة".

وانضم المغربي زكريا الوردي لصفوف الزمالك بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرجاء البيضاوي المغربي.

ولعب الوردي البالغ من العمر 24 عاما مع الزمالك 6 مباريات بواقع 3 في الدوري المصري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى لقاء السوبر.

وشارك الوردي في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي التي خسرها الزمالك بثنائية، وتسبب في الهدف الأول للأحمر الذي سجله البرازيلي برونو سافيو.

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