برشلونة: الحديث عن بيع دي يونج انتهى

أشار جوردي كرويف، المدير الرياضي لـ برشلونة إلى أن وقت الحديث عن رحيل فرينكي دي يونج انتهى.

وكان دي يونج قريبا من الرحيل عن الفريق في شهر أغسطس الماضي والذهاب لمانشستر يونايتد بسبب أوضاع برشلونة المالية الصعبة.

وقال كرويف في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "النادي فكر في الأمر الصيف الماضي ، لكنه كان مشروطا بأسباب اقتصادية ، وليس لأسباب رياضية أبدا. اليوم لم يعد رحيل دي يونج خطوة ضرورية".

وأضاف "هناك تغييرات كل أسبوع، ولكن هناك مواقف وقرارات لا تتعلق فقط بكرة القدم، لكن الوقت قد مر ودي يونج له دور مهم مع الفريق".

ويستعد دي يونج لقيادة هولندا ضد الأرجنتين يوم الجمعة ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022.

وخاض صاحب الـ25 عاما 17 مباراة مع برشلونة خلال الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع آخر.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الأول في صدارة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المركز الثاني.