فينيسيوس: منتخب البرازيل سيظل يرقص بعد الأهداف.. لدينا المزيد لم نقدمه بعد

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 23:43

كتب : FilGoal

لاعبو البرازيل يحتفلون بهدف نيمار

يرى فينيسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل أن الاحتفال بالأهداف عن طريق الرقص أمر رائع بالنسبة لهم ويزيد من سعادة الجماهير.

فينيسيوس جونيور

النادي : ريال مدريد

البرازيل

وقال فينيسيوس في المؤتمر الصحفي الخاص به: "بالتأكيد يحب البعض التقدم بالشكاوي عندما يرون سعادة الآخرين، ونحن كبرازيليين شعب سعيد ولذلك سيظل الأمر مقلقا دائما لهم".

وأضاف "الهدف هو أهم لحظة في كرة القدم، في كأس العالم تزداد أهمية الأهداف، لذا فهي لحظة فرح ليس بالنسبة لنا فقط كلاعبين، بل لبلادنا بالكامل".

أخبار متعلقة:
"قولوا إنني مجنون".. قصة تنبؤ بوفال بإنجاز المغرب في كأس العالم قبل شهرين مؤتمر ووكر: لن نواجه مبابي وحده.. ونسير على الطريق الصحيح هل شاهدت مباراة المغرب وإسبانيا جيدا؟ اختبر نفسك

وواصل "لا يزال لدينا العديد من الاحتفالات الجاهزة، لذلك نحن بحاجة إلى مواصلة اللعب بشكل أفضل والفوز بالمباريات والاستمرار في كأس العالم".

وأكمل "نحن بحاجة إلى الالتزام والهدوء والتركيز".

وأتم تصريحاته "أحاول دائما التطور ليس فقط هنا ولكن في نادي ريال مدريد أيضا، أنشيلوتي يساعدني كثيرا وهو يشبه تيتي مدرب البرازيل أيضا في طريقته".

ويلعب منتخب البرازيل ضد كرواتيا يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية لكأس العالم 2022 في قطر.

فينيسيوس البرازيل كأس العالم
نرشح لكم
مؤتمر الركراكي: أتمنى غياب رونالدو عن مباراتنا.. والمدرب العربي يستطيع التواجد في أوروبا مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ديلي ستار تكشف عن سبب مغادرة بن وايت معسكر إنجلترا في كأس العالم مدافع البرتغال: المنتخب يلعب كفريق جماعي أكثر بدون رونالدو
أخر الأخبار
مؤتمر الركراكي: أتمنى غياب رونالدو عن مباراتنا.. والمدرب العربي يستطيع التواجد في أوروبا دقيقة | قطر 2022
مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب 16 دقيقة | قطر 2022
هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد 47 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا 47 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا ساعة | قطر 2022
مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ساعة | قطر 2022
كرة يد – الاتحاد المصري يعلن إلغاء بطولة سوبر المحترفين 2 ساعة | كرة يد
النني: لسنا في دبي من أجل عطلة.. نعمل بجد لحين عودة الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري