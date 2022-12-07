فينيسيوس: منتخب البرازيل سيظل يرقص بعد الأهداف.. لدينا المزيد لم نقدمه بعد

يرى فينيسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل أن الاحتفال بالأهداف عن طريق الرقص أمر رائع بالنسبة لهم ويزيد من سعادة الجماهير.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد البرازيل

وقال فينيسيوس في المؤتمر الصحفي الخاص به: "بالتأكيد يحب البعض التقدم بالشكاوي عندما يرون سعادة الآخرين، ونحن كبرازيليين شعب سعيد ولذلك سيظل الأمر مقلقا دائما لهم".

وأضاف "الهدف هو أهم لحظة في كرة القدم، في كأس العالم تزداد أهمية الأهداف، لذا فهي لحظة فرح ليس بالنسبة لنا فقط كلاعبين، بل لبلادنا بالكامل".

وواصل "لا يزال لدينا العديد من الاحتفالات الجاهزة، لذلك نحن بحاجة إلى مواصلة اللعب بشكل أفضل والفوز بالمباريات والاستمرار في كأس العالم".

وأكمل "نحن بحاجة إلى الالتزام والهدوء والتركيز".

وأتم تصريحاته "أحاول دائما التطور ليس فقط هنا ولكن في نادي ريال مدريد أيضا، أنشيلوتي يساعدني كثيرا وهو يشبه تيتي مدرب البرازيل أيضا في طريقته".

ويلعب منتخب البرازيل ضد كرواتيا يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية لكأس العالم 2022 في قطر.

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