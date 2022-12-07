"قولوا إنني مجنون".. قصة تنبؤ بوفال بإنجاز المغرب في كأس العالم قبل شهرين

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - سفيان بوفال

تأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم 2022 ليصبح رابع فريق إفريقي وأول عربي يحقق ذلك الإنجاز.

ولكن ذلك الإنجاز توقعه سفيان بوفال لاعب المنتخب المغربي بهذا الإنجاز قبل شهرين من بدء المونديال.

فما هي القصة؟

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سفيان بوفال المغرب كأس العالم
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