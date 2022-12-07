"قولوا إنني مجنون".. قصة تنبؤ بوفال بإنجاز المغرب في كأس العالم قبل شهرين

الثورة مستمرة.. ألبيرت لوكي مديرا رياضيا جديدا للاتحاد الإسباني

فان خال يرد على دي ماريا: ديباي واجه الأمر ذاته والآن نتبادل القبل بالفم

مؤتمر ماك أليستر: ميسي يفاجئنا كل يوم.. ولا أشعر بالتوتر في كأس العالم

مؤتمر داليتش: البرازيل أفضل منتخب في كأس العالم 2022

مؤتمر فان جال: كرة القدم أكثر صعوبة ولا يمكنني الحديث الآن عن إيقاف ميسي

سارابيا يتحدث عن مرارة إهدار ركلة الترجيح أمام المغرب

مؤتمر سكالوني: دي بول بخير.. وهذا الفريق سيقدم كل شيء

مؤتمر مودريتش: تنتظرنا مهمة صعبة.. وهذا موقفي من الاعتزال