"قولوا إنني مجنون".. قصة تنبؤ بوفال بإنجاز المغرب في كأس العالم قبل شهرين
الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 23:42
كتب : FilGoal
تأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم 2022 ليصبح رابع فريق إفريقي وأول عربي يحقق ذلك الإنجاز.
سفيان بوفال
النادي : أنجيه
ولكن ذلك الإنجاز توقعه سفيان بوفال لاعب المنتخب المغربي بهذا الإنجاز قبل شهرين من بدء المونديال.
فما هي القصة؟
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