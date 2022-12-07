مؤتمر ووكر: لن نواجه مبابي وحده.. ونسير على الطريق الصحيح

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 22:59

كتب : FilGoal

كايل ووكر

يرى كايل ووكر مدافع إنجلترا أن منتخب بلاده سيواجه منتخبا قويا لا يعتمد على لاعب واحد فقط.

ويواجه منتخب فرنسا منافسه إنجلترا السبت المقبل في ملعب البيت في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وقال ووكر في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن المباراة ليست إنجلترا ضد كيليان مبابي. المباراة إنجلترا ضد فرنسا. نحترمه كونه لاعب جيد وفي حالة جيدة في الوقت الحالي، لكنني لن أضع له السجادة الحمراء وأقول له أن يذهب ويسجل".

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وأضاف "أنا أمثل بلدي في ربع نهائي كأس العالم، وهذا يعني إما أن تؤدي أو تموت. إذا خسرنا سنعود إلى بيوتنا وأنا آمل أن نفوز بكأس العالم".

وشدد "مبابي لاعب مذهل ويمر بمرحلة مميزة لذا لن تكون مواجهته سهلة ولكن لا يجب التركيز عليه فقط لأن فرنسا تمتلك العديد من اللاعبين المميزين".

ويتصدر مبابي جدول ترتيب هدافي كأس العالم بخمسة أهداف.

واختتم " يجب أن نتحلى بالثقة ونحن في الطريق الصحيح. نمتلك شبانا موهوبين والفضل يعود للمدرب (جاريث ساوثجيت) الذي منحهم الفرصة والثقة".

وفاز منتخب فرنسا على بولندا 4-1 فيما فاز منتخب الأسود الثلاثة على السنغال 3-0 في ثمن النهائي.

وتقام مباريات ربع النهائي يومي الجمعة والسبت 9 و10 ديسمبر الجاري.

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