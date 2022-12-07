سبورت: مدرب بلجيكا على رأس 3 مرشحين لخلافة إنريكي حال رحيله

يتصدر روبرتو مارتينيز الأسماء المرشحة لخلافة لويس إنريكي حال رحيله عن تدريب منتخب إسبانيا.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن مارتينيز ضمن 3 أسماء مرشحة لتولي مهمة تدريب إسبانيا حال رحيل لويس إنريكي.

وودع منتخب إسبانيا كأس العالم 2022 بعد الخسارة من المغرب بركلات الترجيح في دور الـ16 من المسابقة.

وقال إنريكي عن مستقبله مع منتخب إسبانيا عقب المباراة: "مستقبلي؟ ليس الوقت المناسب، لدي خيارات عديدة، أريد رؤية أسرتي، الأسبوع المقبل سأتحدث مع المسؤولين، علينا استيعاب خيبة الأمل هذه والتعامل معها بأفضل طريقة".

الصحيفة الإسبانية كشفت عن وجود 3 مرشحين لتولي تدريب منتخب إسبانيا في حال رحيل إنريكي.

وأشارت سبورت إلا أن الثلاثي، روبرتو ماتينيز و مارسيلينو جارسيا و لويس دي لافوينتي ضمن القائمة المرشحة لتدريب منتخب إسبانيا.

روبرتو مارتينيز

رحل مارتينيز عن تدريب منتخب بلجيكا عقب وداع منافسات كأس العالم 2022 من دور المجموعات.

وغادر منتخب بلجيكا بـ 4 نقاط، جمعها من الفوز على كندا 1-0 والتعادل مع كرواتيا سلبيا في الجولة الأخيرة.

وتولى مارتينيز قيادة بلجيكا في صيف 2016، ونجح في قيادة المنتخب إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، الذي أنهاه بالمركز الثالث.

مارسيلينو جارسيا

مارسيلينو سبق له تدريب سبورتنج خيخون، وريكرياتيفو، وراسينج سانتاندير، وريال سرقسطة، وإشبيلية، وفياريال، وفالنسيا، وأخيرا أتليتك بلباو.

وحقق مارسيلينو نجاحات كبيرة مع فياريال بإعادته إلى الدوري الممتاز، قبل أن يقوده إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 2016 حيث ودّع أمام ليفربول.

كما قضى فترة مميزة في فالنسيا توجها بالفوز بكأس ملك إسبانيا 2019 على حساب برشلونة، لكن الإدارة أقالته في بداية الموسم التالي.

وتولى مارسيلينو أتليتك بلباو واحتل وصافة كأس ملك إسبانيا مرتين، بالإضافة إلى وصافة كأس السوبر الإسباني، كما فاز بكأس السوبر الإسباني في ثاني -وآخر- بطولات أتليتك بلباو خلال القرن الحالي قبل أن يرحل في يونيو الماضي.

دي لافوينتي

ويأتي لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما ضمن الأسماء المرشحة لخلافة إنريكي.

لويس دي لافوينتي فاز ببطولة أوروبا تحت 19 و 21 عاما والميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو.