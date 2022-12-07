بعد رباعية أمام طلائع الجيش.. فيريرا يواصل انقطاعه عن المؤتمر الصحفي

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا - الزمالك والمصري

واصل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك غيابه عن المؤتمر الصحفي عقب مباريات الدوري.

وكان ذلك بعدما حقق الزمالك انتصارا عريضا على طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري بأربعة أهداف دون مقابل.

وكان فيريرا قد رفض حضور المؤتمرات الصحفية عقب مباريات الدوري منذ الجولة الثانية أمام سيراميكا كليوباترا.

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وكشف مراسل FilGoal.com عن استمرار انقطاع فيريرا عن المؤتمرات الصحفية بالغياب عن مؤتمر ما بعد مواجهة طلائع الجيش.

وكشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في تصريحات تليفزيونية سابقة أن مقاطعة فيريرا للمؤتمرات الصحفية اعتراضا من النادي والمدير الفني على تغريم فيريرا بـ 20 ألف جنيه بسبب الهجوم على الرابطة واتحاد الكرة.

وعلى صعيد آخر رفض فيريرا منح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدا الخميس.

ويستأنف الزمالك تدريبات غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بمسابقة الدوري مساء الأحد المقبل.

ورفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن الأهلي المتصدر.

واستعاد الزمالك نغمة الانتصارات مجددا في مسابقة الدوري بعد التعثر بتعادلين أمام إنبي والمصري.

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