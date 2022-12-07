أمير مرتضى لـ في الجول: الوردي يمر بأزمة نفسية بعد مباراة السوبر.. وطلب الرحيل عن الزمالك

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 21:37

كتب : أحمد شوقي صلاح

زكريا الوردي - بعثة الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك مصير زكريا الوردي لاعب وسط الفريق.

زكريا الوردي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أمير مرتضى لـFilGoal.com: "زكريا الوردي يمر بحالة اكتئاب كبيرة ويشعر أنه سبب خسارة الزمالك لمباراة السوبر أمام الأهلي ".

وأضاف "اللاعب المغربي يشعر أنه لا يستطيع إكمال مسيرته في الوقت الحالي لذلك هو خارج حسابات الفريق حتى يحسم مرتضى منصور مصيره".

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وأفصح "الوردي طلب الرحيل عن النادي ولكن مرتضى منصور هو من سيحسم مصيره".

وأتم تصريحاته "مرتضى منصور هو من سيعلن مصير زكريا الوردي مع الزمالك في الفترة المقبلة".

وانضم المغربي زكريا الوردي لصفوف الزمالك بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرجاء البيضاوي المغربي.

وشارك الوردي في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي التي خسرها الزمالك بثنائية، وتسبب في الهدف الأول للأحمر الذي سجله البرازيلي برونو سافيو.

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