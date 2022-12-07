للموسم الثالث.. إمام عاشور يسجل في مباراتين متتاليتين

سجل إمام عاشور للمباراة الثانية على التوالي للموسم الثالث بمسابقة الدوري منذ انضمامه لنادي الزمالك.

وقاد عاشور الزمالك للفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4-0 ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وسجل إمام عاشور هدفا وصنع آخر وحصل على جائزة رجل المباراة.

صاحب الـ24 عاما سجل في موسم (2020-2021) في مباراتي طلائع الجيش والمصري تواليا.

وسجل في موسم (2021-2022) في مباريات الجونة وبيراميدز ومصر للمقاصة تواليا.

وفي موسم (2022-2023) سجل في مباراتي المصري وطلائع الجيش حتى الآن.