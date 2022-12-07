للموسم الثالث.. إمام عاشور يسجل في مباراتين متتاليتين

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 21:17

كتب : محمود حمدي

إمام عاشور - طلائع الجيش - الزمالك

سجل إمام عاشور للمباراة الثانية على التوالي للموسم الثالث بمسابقة الدوري منذ انضمامه لنادي الزمالك.

وقاد عاشور الزمالك للفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4-0 ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وسجل إمام عاشور هدفا وصنع آخر وحصل على جائزة رجل المباراة.

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صاحب الـ24 عاما سجل في موسم (2020-2021) في مباراتي طلائع الجيش والمصري تواليا.

وسجل في موسم (2021-2022) في مباريات الجونة وبيراميدز ومصر للمقاصة تواليا.

وفي موسم (2022-2023) سجل في مباراتي المصري وطلائع الجيش حتى الآن.

أرقام إمام أمام طلائع الجيش

إمام عاشور خلال المباراة لعب 47 تمريرة من بينهم 40 بشكل صحيح بنسبة نجاح 85%.

وصنع 3 فرص مؤكدة للتسجيل خلال المباراة، وسدد 3 مرات على المرمى.

ولمس لاعب وسط الزمالك الكرة 66 مرة، وأكمل مراوغات ناجحة مرتين من أصل 4 محاولات.

واستعاد إمام عاشور الكرة 6 مرات، وأبعدها من مناطق الخطورة على الزمالك مرتين.

ورفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي صاحب الـ 15 نقطة.

فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط في المركز 13.

ويمتلك الزمالك نفس رصيد بيراميدز، لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف، ويلتقيان في المباراة المقبلة لفض الاشتباك على المركز الثاني.

الزمالك طلائع الجيش إمام عاشور
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