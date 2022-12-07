للموسم الثالث.. إمام عاشور يسجل في مباراتين متتاليتين
الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 21:17
كتب : محمود حمدي
سجل إمام عاشور للمباراة الثانية على التوالي للموسم الثالث بمسابقة الدوري منذ انضمامه لنادي الزمالك.
وقاد عاشور الزمالك للفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4-0 ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.
وسجل إمام عاشور هدفا وصنع آخر وحصل على جائزة رجل المباراة.
صاحب الـ24 عاما سجل في موسم (2020-2021) في مباراتي طلائع الجيش والمصري تواليا.
وسجل في موسم (2021-2022) في مباريات الجونة وبيراميدز ومصر للمقاصة تواليا.
وفي موسم (2022-2023) سجل في مباراتي المصري وطلائع الجيش حتى الآن.
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