للمرة الثالثة.. إمام عاشور رجل مباراة طلائع الجيش والزمالك
الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 21:02
كتب : FilGoal
حصل إمام عاشور لاعب وسط الزمالك على جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش.
إمام عاشور
النادي : الزمالك
وفاز الزمالك على طلائع الجيش برباعية دون رد في الجولة السادسة من الدوري المصري.
وسجل إمام عاشور هدفا وصنع آخر خلال المباراة.
وكان إمام عاشور حصل على جائزة رجل المباراة مرتين قبل ذلك خلال الموسم الجاري في الدوري مع الزمالك.
أرقام إمام أمام طلائع الجيش
إمام عاشور خلال المباراة لعب 47 تمريرة من بينهم 40 بشكل صحيح بنسبة نجاح 85%.
وصنع 3 فرص مؤكدة للتسجيل خلال المباراة، وسدد 3 مرات على المرمى.
ولمس لاعب وسط الزمالك الكرة 66 مرة، وأكمل مراوغات ناجحة مرتين من أصل 4 محاولات.
واستعاد إمام عاشور الكرة 6 مرات، وأبعدها من مناطق الخطورة على الزمالك مرتين.
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