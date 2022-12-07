بابافاسيليو: إذا سجلنا التعادل أمام الأهلي لتغيرت النتيجة

يرى بابافاسيليو المدير الفني لغزل المحلة أن فريقه لعب بشكل جيد أمام الأهلي رغم الخسارة.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدفين دون رد في الجولة السادسة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال بابافاسيليو عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مباراة الأهلي قوية والفريقين حاولوا اللعب وتحقيق الفوز وتلقينا الهدف الأول مبكرا وإذا سجلنا التعادل لاختلفت الأمور".

وأضاف "حافظنا على طريقة اللعب الخاصة بالفريق حتى نهاية المباراة وأنا فخور باللاعبين ومستواهم وأشكر الجمهور، ونحاول دائما اللعب بالطريقة التي نتدرب عليها".

وأكمل "المباراة رائعة وتجربة جيدة للتعلم منها وكنت أريد من لاعبي فريقي أن ينظروا إلى لاعبي الأهلي دون خوف".

وواصل "جمهور المحلة رائع والأجواء كانت ممتازة خلال اللقاء، وأنا أحاول تطوير الفريق من مباراة إلى أخرى والمواجهة المقبلة هي الأهم".

وعن أزمة الرحيل عن المحلة كشف "الأمر انهى وأنا أركز مع الفريق في الوقت الحالي وحتى نهاية الموسم وهدفي أن ننهي الدوري في مركز مميز".

وأشار "لا يزال الوقت مبكرا وعندما تخسر مباراة تحصل على دفعة للأمام ويجب أن نتعلم منها وهذه هي كرة القدم".

وأتم تصريحاته "لعبنا 6 مباريات حققنا الفوز في 4 وتعادلنا مرة وخسرنا أمام الأهلي، ونحافظ على شكل الفريق واللعب بنفس الطريقة".