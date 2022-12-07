هانز فليك مستمر مع ألمانيا حتى يورو 2024

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

هانز فليك - ألمانيا

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء استمرار المدير الفني للمنتخب هانز فليك في منصبه حتى يورو 2024.

وتستضيف ألمانيا بطولة اليورو التي تقام بعد عامين.

وانتشرت تكهنات حول احتمالية رحيل فليك عن تدريب ألمانيا وفسخ تعاقده عقب فشله في التأهل من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

أخبار متعلقة:
رابيو عن سبب تألقه في كأس العالم: نضجت وكذلك مستواي مبابي يعود لمران فرنسا استعدادا لمواجهة إنجلترا في كأس العالم فان دايك: تألقنا يعود لفان جال.. وأصبحنا على بعد 3 مباريات من المجد

وتحدث فليك قائلا: "أنا وجهازي المعاون نشعر بالتفاؤل بشأن يورو 2024 والتي ستقام في بلادنا".

وشدد "نستطيع تحقيق أكثر مما حققناه في قطر، فقدنا فرصة كبيرة في كأس العالم وسوف نتعلم من تلك الدروس".

وأتم فليك "أنا مؤمن بما اتفقت عليه اليوم مع بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني، نريد ألمانيا كلها أن تكون خلف المنتخب الوطني مجددا في يورو 2024".

فيما قال رئيس الاتحاد الألماني: "نحن مقتنعون أن اليورو المقبلة في بلدنا تمثل فرصة عظيمة لكرة القدم في ألمانيا، هدفنا أن نحقق نجاحا رياضيا".

وأتم "لدينا ثقة كاملة في هانز فليك وفي قدرته على النجاح في هذا التحدي مع جهازه المعاون".

وقاد فليك منتخب ألمانيا في 20 مباراة منذ توليه المسؤولية في 2021 وفاز في 12 مباراة وتعادل في 6 وخسر مرتين.

وسجل منتخب ألمانيا تحت قيادته 56 هدفا واستقبل 19.

فليك ألمانيا
نرشح لكم
فينيسيوس: منتخب البرازيل سيظل يرقص بعد الأهداف.. لدينا المزيد لم نقدمه بعد "قولوا إنني مجنون".. قصة تنبؤ بوفال بإنجاز المغرب في كأس العالم قبل شهرين مؤتمر ووكر: لن نواجه مبابي وحده.. ونسير على الطريق الصحيح ضربة جديدة للبرتغال.. دانيلو بيريرا يغيب عن بقية كأس العالم سبورت: مدرب بلجيكا على رأس 3 مرشحين لخلافة إنريكي حال رحيله كودي جاكبو: لم يصلني أي شيء من يونايتد حتى الآن.. لننتظر ونرى رابيو عن سبب تألقه في كأس العالم: نضجت وكذلك مستواي مبابي يعود لمران فرنسا استعدادا لمواجهة إنجلترا في كأس العالم
أخر الأخبار
برشلونة: الحديث عن بيع دي يونج انتهى 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
فينيسيوس: منتخب البرازيل سيظل يرقص بعد الأهداف.. لدينا المزيد لم نقدمه بعد 15 دقيقة | قطر 2022
"قولوا إنني مجنون".. قصة تنبؤ بوفال بإنجاز المغرب في كأس العالم قبل شهرين 17 دقيقة | قطر 2022
البنا حكما لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بالجولة السادسة 29 دقيقة | الكرة المصرية
مانشستر يونايتد يخسر وديا من قادش برباعية 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ووكر: لن نواجه مبابي وحده.. ونسير على الطريق الصحيح ساعة | قطر 2022
هل شاهدت مباراة المغرب وإسبانيا جيدا؟ اختبر نفسك ساعة | كويز في الجول
ضربة جديدة للبرتغال.. دانيلو بيريرا يغيب عن بقية كأس العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 خبر في الجول - أسامة نبيه يتقدم باعتذار عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك