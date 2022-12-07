مؤتمر كولر: اللاعبون نفذوا ما طلبته أمام المحلة.. وأداء تاو كان ممتازا

أشاد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بأداء لاعبيه أمام غزل المحلة.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وحقق الأهلي فوزا ثمينا خارج ملعبه على غزل المحلة بالانتصار بهدفين دون مقابل.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "كل ما طلبته من لاعبي الأهلي في الشوط الأول تم تنفيذه بنسبة 100%، وحاولنا التحكم في المباراة خلال الشوط الثاني ونجحنا بتسيد اللقاء تماما".

وأضاف "غزل المحلة سنحت له فرصة أو أكثر خطرة وذلك كان بأخطاء من فريقنا".

وشدد كولر "أتوجه بشكر خاص إلى جماهير الأهلي الذين قدموا لمساندتنا بتلك الأعداد".

وبسؤاله عن مشاركة بيرسي تاو أوضح "اللاعب كان مصابا لذلك كان من الضروري أن يحصل على فرصة لأراه".

وتابع "علمت أن بإمكانه اللعب في مركز المهاجم ولعب بشكل جيد جدا ولكن بسبب عودته من الإصابة لم يكن لائقا بنسبة 100%".

وشدد "حركة تاو في الشوط الأول كانت ممتازة والضغط على المدافعين وكنت معجبا بأدائه مع الفريق".

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في الخمس مباريات التي خاضهم الفريق حتى الآن في الدوري.

وقال كولر: "لا أتفق مع قول أننا اعتمدنا في الشوط الأول على الهجمات المرتدة بل بالعكس كنا نضغط بشكل جيد من الخط الأمامي، وفي الشوط الثاني طالبت اللاعبين بالارتداد نوعا ما حتى لا يستغل غزل المحلة سرعات لاعبيه في الهجمات المرتدة".

وبسؤاله عن صعوبة مواجهة المحلة على ملعبه أوضح "لم أقلق من مواجهة المحلة أو اللعب على ملعبهم، درست الفريق جيدا وشاهدت لهم ثلاث مباريات ونقلت ذلك للاعبين فكانت مباراة سهلة واستحقينا الفوز".

واختتم كولر تصريحاته "دائما لا أنظر إلى الخلف أو النتائج السابقة سواء على ملعب المحلة أو فريق آخر، أدرس فقط الوضع الحالي ونعمل على ذلك".

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة منفردا بالعلامة الكاملة من الانتصار في خمس مواجهات.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.