رابيو عن سبب تألقه في كأس العالم: نضجت وكذلك مستواي

كشف أدريان رابيو لاعب خط وسط منتخب فرنسا سبب تألقه في كأس العالم 2022 رفقة بلاده.

وتحدث رابيو في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء قائلا: "لقد نضجت وكذلك مستواي".

وعن علاقته بمدربه ديدييه ديشامب عقب الخلافات السابقة بينهما في كأس العالم 2018 قال: "حظينا بمحادثة سويا وكل شيء سار بشكل جيد".

وأكمل "لدينا علاقة جيدة الآن".

وأتم رابيو حديثه مؤكدا أن أكثر ما يثلج صدره هو الإشادة من الإعلام وقال: "أنتم الأكثر صعوبة في إقناعكم".

ويواجه منتخب فرنسا منافسه إنجلترا السبت المقبل في ملعب البيت في ربع نهائي كأس العالم 2022.

اللاعب صاحب الـ27 عاما شارك في كل مباريات فرنسا في كأس العالم وسجل هدفا وصنع آخر.

وكان رابيو غاب عن المونديال الذي توج به منتخب فرنسا في 2018 حينما رغب ديشامب في وضعه في قائمة الاحتياطيين آنذاك.

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