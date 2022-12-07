ديانج رجل مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. واحتفال مع الجماهير

حصد أليو ديانج لاعب وسط الأهلي جائزة مباراة فريقه أمام غزل المحلة ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وتغلب الأهلي على غزل المحلة بهدفين دون مقابل ليحقق العلامة الكاملة في الدوري من خمس مباريات خاضهم.

واحتفل ديانج بجائزة أفضل لاعب في المباراة مع الجماهير بالإشارة عليهم باستحقاقهم للجائزة.

وبذلك يحصد لاعبو الأهلي جائزة رجل المباراة للمرة الرابعة من خمس مباريات لعبهم الفريق الأحمر.

وسبق وأن حصد كل من أكرم توفيق وحمدي فتحي وكريم فؤاد جائزة رجل المباراة في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام ديانج:

لعب: 90 دقيقة

دقة التمريرات: 46 من 52 بنسبة 88%

لمس الكرة: 65

دقة العرضيات: 1 من 1 بنسبة 100%

صراعات أرضية: 5 من 7 بنسبة 71%

صراعات هوائية: 1 من 1 بنسبة 100%

وجمع الأهلي 15 نقطة من خمس مباريات خاضهم بالعلامة الكاملة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة.