مبابي يعود لمران فرنسا استعدادا لمواجهة إنجلترا في كأس العالم

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 19:38

كتب : FilGoal

هدف مبابي مع فرنسا أمام بولندا

عاد كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا لمران فريقه الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادا لملاقاة إنجلترا.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

فرنسا

ويواجه منتخب فرنسا منافسه إنجلترا السبت المقبل في ملعب البيت في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها اليوم أن مبابي استطاع العودة للمران وتواجد في صالة الألعاب الرياضية.

أخبار متعلقة:
فان دايك: تألقنا يعود لفان جال.. وأصبحنا على بعد 3 مباريات من المجد تين هاج: رونالدو؟ رحل وبات من الماضي شبكة ESPN: شكوك حول مشاركة دي باول أمام هولندا

فيما ذكرت وكالة "أسوشيتيد فرانس برس" الفرنسية أن مبابي استطاع المشاركة في المران الجماعي.

وعانى مبابي من كدمة في قدمه تعرض لها قبل انطلاق كأس العالم ولكن الآلام عاودته خلال لقاء الدنمارك.

واستطاع مبابي التغلب على الآلام وتواجد في لقاء بولندا في دور الـ16 حيث سجل هدفين لكنه غاب عن مران أمس الثلاثاء.

ويتصدر مبابي جدول ترتيب هدافي كأس العالم بخمسة أهداف.

مبابي فرنسا كأس العالم
نرشح لكم
مؤتمر الركراكي: أتمنى غياب رونالدو عن مباراتنا.. والمدرب العربي يستطيع التواجد في أوروبا مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ديلي ستار تكشف عن سبب مغادرة بن وايت معسكر إنجلترا في كأس العالم مدافع البرتغال: المنتخب يلعب كفريق جماعي أكثر بدون رونالدو
أخر الأخبار
مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب 16 دقيقة | قطر 2022
هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد 46 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا 47 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا ساعة | قطر 2022
مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ساعة | قطر 2022
كرة يد – الاتحاد المصري يعلن إلغاء بطولة سوبر المحترفين 2 ساعة | كرة يد
النني: لسنا في دبي من أجل عطلة.. نعمل بجد لحين عودة الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب ليفربول يشيد بقدرات "القائد" صلاح.. ويكشف سبب تألقه المستمر 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري