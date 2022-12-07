مبابي يعود لمران فرنسا استعدادا لمواجهة إنجلترا في كأس العالم

عاد كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا لمران فريقه الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادا لملاقاة إنجلترا.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان فرنسا

ويواجه منتخب فرنسا منافسه إنجلترا السبت المقبل في ملعب البيت في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها اليوم أن مبابي استطاع العودة للمران وتواجد في صالة الألعاب الرياضية.

فيما ذكرت وكالة "أسوشيتيد فرانس برس" الفرنسية أن مبابي استطاع المشاركة في المران الجماعي.

وعانى مبابي من كدمة في قدمه تعرض لها قبل انطلاق كأس العالم ولكن الآلام عاودته خلال لقاء الدنمارك.

واستطاع مبابي التغلب على الآلام وتواجد في لقاء بولندا في دور الـ16 حيث سجل هدفين لكنه غاب عن مران أمس الثلاثاء.

ويتصدر مبابي جدول ترتيب هدافي كأس العالم بخمسة أهداف.

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