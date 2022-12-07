فان دايك: تألقنا يعود لفان جال.. وأصبحنا على بعد 3 مباريات من المجد

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 19:28

كتب : FilGoal

فيرجل فان دايك × هولندا × أمريكا

أرجع فيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا تألق فريقه في كأس العالم 2022 إلى المدرب لويس فان جال مشيدا بقدرته على الاهتمام بكافة التفاصيل الصغيرة.

ويستعد منتخب هولندا لملاقاة البرازيل الجمعة المقبلة في ربع نهائي كأس العالم في ملعب لوسيل.

وتحدث فان دايك للصحفيين قائلا: "أعتقد أن ما تراه هو ما تحصل عليه، فان جال مدرب شغوف للغاية ويتدخل في كافة الأمور".

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وواصل "هو يركز بشكل كبير على التفاصيل الصغيرة ويرغب في إخراج أفضل ما في المجموعة، ونحن حتى الآن نستمتع بما نقدمه".

وأردف "مازلنا لم نُهزم حتى الآن وهذا يعود إليه".

وعن طموح هولندا للفوز بكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ قال فان دايك: "هناك عطش كبير للقب، هناك أحلام، هناك شعور أنه مع مشاركتك في كأس العالم ترغب في الفوز بالكأس".

وأتم مدافع هولندا حديثه "نحن الآن في ربع النهائي وثلاث مباريات فقط تفصلنا عن المجد، نريد أن نؤدي بشكل جيد وأتمنى أن يكون النجاح حليفنا".

وبلغ منتخب هولندا نهائي كأس العالم ثلاث مرات من قبل في 1974 و1978 و2010 ولكنه خسرهم جميعا أمام ألمانيا والأرجنتين وإسبانيا.

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