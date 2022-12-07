تين هاج: رونالدو.. رحل وبات من الماضي

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 18:57

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مع إريك تين هاج

تحدّث إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن رحيل كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ الانفصال بين الطرفين.

وسُئل تين هاج عن كيفية تعامله مع رحيل كريستيانو رونالدو، فأجاب الهولندي عبر الموقع الرسمي لناديه: "لقد رحل وبات من الماضي. نتطلع الآن إلى المستقبل".

وتحوّل تين هاج للحديث عن الفريق عموما: "اللاعبون الذين انتبدناهم في الصيف بحثنا جيدا إمكانياتهم الكروية قبل قدوم، لكن الجانب الإنساني مهم كذلك، لا يمكن الاستهانة بذلك".

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وشرح: "تحتاج إلى الشخصيات الصحيحة في غرفة خلع الملابس، ذلك إذا أردت الفوز بالألقاب وليس فقط المباريات".

وأضاف: "أشعر أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ولكننا ندرك أيضًا أن هناك الكثير من العمل لنقدمه".

وتابع: "يجب أن نصل للمركز الذي يمكننا من الفوز بشيء، هذا هو تركيزنا الأساسي".

وأتم: "في ديسمبر ويناير لا يفوز أي فريق بأي لقب. لكن بحلول أبريل نريد أن نكون في المركز المناسب، نعمل على ذلك".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 14 مباراة.

ويلعب مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء أمام قادش وديًا في إسبانيا.

رونالدو مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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