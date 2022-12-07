انتهت في الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (4) الزمالك.. فوز كبير

يستقبل طلائع الجيش نظيره الزمالك في استاد الكلية الحربية، بالجولة السادسة للدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق.+95 جوووول يوسف أسامة نبيه يسجل هدفا مارادونيًا

ق.+93 عماد السيد يتصدى لانفراد صريح أمام زيزو

ق.90 عواد يتصدى لتسديدة جديدة

ق.88 الغندور يحتسب ركلة جزاء لكن الحكم المساعد يعلن عن تسلل سابق للقطة وبالتالي إلغاء الركلة

ق.83 دخول عربي بدر بدلا من أحمد سمير ودخول سيف جعفر بدلا من سيد عبد الله

ق.81 جووول أحمد فتوح يسجل الهدف الثالث للزمالك بعد عمل جماعي مذهل

ق.79 دخول يوسف أسامة نبيه ومحمد عبد الغني بدلا من مصطفى شلبي وعمرو السيسي

ق.78 دخول محمد شحاتة بدلا من إسلام محارب في صفوف الجيش، وأشرف مجدي بدلا من كريم طارق

ق.77 زيزو يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي عماد السيد

ق.75 ركلة جزاء للزمالك بعد تدل فتح الله على مصطفى شلبي

ق.66 عماد السيد يتصدى لهدف مؤكد أمام مصطفى شلبي

ق.65 عبد الله جمعة يحصل على إنذاء أثناء استبداله لتأخره في الخروج، ودخول فتوح

ق.63 دخول موسيس إيبوكون بدلا من خالد قمر في صفوف الجيش

ق.61 عرضية أحمد سمير تمر من الجميع وعواد يتصدى ويرسل إلى ركنية

ق.58 جووول إمام عاشور يسجل الهدف الثاني بتسديدة أرضية رائعة بعد عرضية سيد عبد الله

دخول يوسف حسن بدلا من روقا مع بداية الشوط الثاني في صفوف الزمالك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 جووول الزمالك يسجل الهدف الأول بواسطة زيزو بعد أن مرت عرضيته من الجميع

ق.42 زيزو ينفذ ركلة حرة تمر أعلى العارضة

ق.24 لاعبو الزمالك يطالبون بركلة جزاء بحجة وجود لمسة يد على أحمد سمير

ق.23 إلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب التسلل

ق.20 جووول حمزة المثلوثي يسجل الهدف الأول بضربة رأسية بعد عرضية أحمد مصطفى زيزو

ق.18 إنذار لـ روقا بعد تدخل على لاعب الجيش

ق.4 خالد قمر يحاول استغلال تقدم عواد ويسدد من 50 مترًا، لكن كرته تمر بجوار القائم

الشوط الأول

المباراة تنطلق في السابعة مساءً.