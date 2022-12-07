للمباراة الثانية على التوالي.. تريزيجيه يسجل في شباك كريستال بلاس

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

هدف تريزيجيه في كريستال بلاس

سجل محمود حسن تريزيجيه هدفا لطرابزون سبور خلال مواجهة ودية ضد كريستال بلاس.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وأحرز تريزيجيه الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة قبل أن يعدل مايكل أوليسي النتيجة في الدقيقة السابعة.

وسجل تريزيجيه للمباراة الثانية على التوالي وديا بعدما سجل هدفا في مواجهة طرابزون سبور ضد هال سيتي منذ عدة أيام.

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ويقيم طرابزون معسكرا تدريبيا حاليا في تركيا خلال فترة توقف الدوريات بسبب كأس العالم 2022.

وسيلعب طرابزون المباراة المقبلة وديا ضد مواطنه قاسم باشا قبل استئناف مبارياته عقب كأس العالم.

ويحتل طرابزون المركز السابع في الدوري التركي برصيد 23 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فنربخشة صاحب الصدارة.

وسيلتقي الفريق مع بازل في الدور المؤهل لدور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي.

وانضم تريزيجيه في بداية الموسم الحالي لطرابزون قادما من أستون فيلا.

وشارك تريزيجيه قبل فترة التوقف الدولي مع طرابزون في 21 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 5.

تريزيجيه طرابزون سبور
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