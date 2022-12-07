تشكيل طلائع الجيش – عماد السيد أساسي.. وأحمد سمير يقود الهجوم أمام الزمالك

أمير مرتضى: الزمالك واجه سوء حظ في المباريات السابقة

بعد رباعية أمام طلائع الجيش.. فيريرا يواصل انقطاعه عن المؤتمر الصحفي

أمير مرتضى لـ في الجول: الوردي يمر بأزمة نفسية بعد مباراة السوبر.. وطلب الرحيل عن الزمالك