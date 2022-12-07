تشكيل الزمالك – عودة عواد.. وسيد عبد الله يقود الجهة اليمنى أمام طلائع الجيش

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 18:15

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الزمالك والمصري

الزمالك الدوري المصري في الدوري طلائع الجيش
نرشح لكم
أمير مرتضى: الزمالك واجه سوء حظ في المباريات السابقة بعد رباعية أمام طلائع الجيش.. فيريرا يواصل انقطاعه عن المؤتمر الصحفي أمير مرتضى لـ في الجول: الوردي يمر بأزمة نفسية بعد مباراة السوبر.. وطلب الرحيل عن الزمالك محمد يوسف: لم نلعب جيدا أمام الزمالك مثلما فعلنا أمام الأهلي للموسم الثالث.. إمام عاشور يسجل في مباراتين متتاليتين للمرة الثالثة.. إمام عاشور رجل مباراة طلائع الجيش والزمالك في مباراة الأهداف الرائعة.. الزمالك ينتفض بفوز كبير على طلائع الجيش سدد 18 ركلة جزاء.. زيزو يهدر للمرة الثانية في الدوري
أخر الأخبار
هل شاهدت مباراة المغرب وإسبانيا جيدا؟ اختبر نفسك 3 دقيقة | كويز في الجول
ضربة جديدة للبرتغال.. دانيلو بيريرا يغيب عن بقية كأس العالم 16 دقيقة | قطر 2022
سبورت: مدرب بلجيكا على رأس 3 مرشحين لخلافة إنريكي حال رحيله 22 دقيقة | قطر 2022
أمير مرتضى: الزمالك واجه سوء حظ في المباريات السابقة 31 دقيقة | الكرة المصرية
بعد رباعية أمام طلائع الجيش.. فيريرا يواصل انقطاعه عن المؤتمر الصحفي 35 دقيقة | الكرة المصرية
أمير مرتضى لـ في الجول: الوردي يمر بأزمة نفسية بعد مباراة السوبر.. وطلب الرحيل عن الزمالك 58 دقيقة | الكرة المصرية
محمد يوسف: لم نلعب جيدا أمام الزمالك مثلما فعلنا أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
للموسم الثالث.. إمام عاشور يسجل في مباراتين متتاليتين ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 خبر في الجول - أسامة نبيه يتقدم باعتذار عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك