بيرسي تاو يسجل مع الأهلي في الدوري بعد عام كامل

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 17:43

كتب : FilGoal

الأهلي - غزل المحلة - هدف بيرسي تاو

استعاد بيرسي تاو ذاكرة التهديف مع الأهلي في مسابقة الدوري المصري بعد عام كامل من الصيام التهديفي.

ونجح مهاجم الأهلي في افتتاح التسجيل أمام غزل المحلة ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ورفع تاو رصيده إلى تسعة أهداف مع الأهلي منذ انضمامه قبل انطلاق الموسم الماضي.

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وكانت آخر مواجهة سجل فيها بيرسي تاو هدفا مع الأهلي تعود إلى مباراة سموحة في الجولة السادسة من دوري الموسم الماضي.

وسجل بيرسي تاو وقتها هدفين ضمن فوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ويعود تلك المباراة إلى يوم 25 نوفمبر من العام الماضي.

وشارك تاو بعد تلك المباراة في 17 مباراة دون تسجيل أية أهداف مع الأهلي.

ولعب تاو 14 مباراة في مسابقة الدوري الموسم الماضي بعد ثنائية سموحة ولم يسجل وكان قد غاب في 14 مباراة أخرى بسبب الإصابة.

وخاض المهاجم الجنوب إفريقي في ثلاث مباريات هذا الموسم في الدوري ولكن لم ينجح أيضا في التسجيل.

ولعب تاو 37 مباراة مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق وساهم في 15 هدفا مع الأحمر.

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