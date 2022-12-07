اختبر معلوماتك - عن تاريخ منتخب البرتغال

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 17:12

كتب : محمود صلاح

البرتغال ضد المغرب

هل تتذكر أفضل نتيجة لمنتخب البرتغال في كأس العالم؟

هل تعلم من هو الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم؟

لأي مدى تعرف تاريخ المنتخب البرتغالي؟

اختبر معلوماتك ونافس أصدقائك.

البرتغال كويز في الجول كأس العالم 2022
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