انتهت الدوري المصري - المحلة (0)-(2) الأهلي.. فوز الأحمر

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 16:53

كتب : FilGoal

الأهلي - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد المحلة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، وكلاهما من 4 مباريات.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية دون رد

ق 88: شادي حسين يهدر الثالث بعد عرضية من أفشة

ق 85: عودة للفيديو والحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق 83: نزول حسين الشحات بدلا من كريم فؤاد

ق 82: خطأ كبير من الشناوي والكرة تمر

ق 80: تسديدة قوية من أفشة يردها الحارس

ق 74: نزول محمد شريف وشادي حسين بدلا من بيرسي تاو وأحمد عبد القادر

ق 67: خروج برونو سافيو ونزول أفشة

ق 63: تسديدة من إبراهيم كونيه تمر أعلى العارضة

ق 47: هدف غير محتسب لسافيو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

ق 39: هدف غير محتسب للمحلة عن طريق جابرييل أوروك

ق 30: جوووووول برونو سافيو والثاني بعد اختراق مع عبد القادر وعرضية من الناحية اليسرى قابلها برونو بتسديدة في الشباك

ق 23: التعادل يضيع من فوافي بعد تسديدة مرتدة من يد الشناوي

ق 17: جوووووووول بيرسي تاو والأول

ق 14: تسديدة من أحمد عبد القادر من أمام منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة

ق 13: فرصة من عبد القادر واختراق وتسديدة يمسك بها الحارس

ق 11: انطلاقة من تاو وتسديدة والكرة يبعدها الدفاع أمام المرمى

ق 8: انطلاقة وتسديدة من بيرسي تاو أعلى العارضة

ق 4: عرضية أرضية من كريم فؤاد وتسديدة من أحمد عبد القادر ترتد من أقدام الدفاع.

بداية اللقاء

الأهلي غزل المحلة الدوري المصري في الدوري
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