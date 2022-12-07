الداخلية يحصل على نقطته الثانية في تعادل فاركو الرابع بالدوري

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 16:52

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة فاركو والداخلية

حقق نادي الداخلية نقطته الثانية في الدوري المصري الممتاز بعد التعادل مع فاركو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الإسكندرية في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

فاركو صاحب أكبر عدد مباريات انتهت بالتعادل في الموسم الماضي تعادل للمرة الرابعة من بداية دوري الموسم الحالي خلال 6 مباريات لعبهم ليكون أكثر الفرق تحقيقا للتعادل في الدوري حتى الآن منذ بداية الموسم.

وسجل رامي صبري هدف فاركو الوحيد بينما سجل مصطفى فوزي هدف الداخلية.

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وارتفع رصيد الداخلية للنقطة الثانية ليحتل المركز الـ 16 في جدول تريتب الدوري، كما ارتفع رصيد فاركو للنقطة السابعة في المركز السابع.

واستمر الداخلية ليكون الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز منذ بداية الدوري بجانب الإسماعيلي وحرس الحدود.

التشكيل

عاد عمرو جمال لتشكيل فاركو الأساسي لأول مرة بعد الغياب منذ شهر مارس الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بينما أجرى رضا شحاتة تغييرين في تشكيل الداخلية.

أحداث المباراة

تقدم فاركو مبكرا بالهدف الأول عن طريق رامي صبري برأسية في الدقيقة السادسة مستغلا ركلة ركنية نفذها أحمد فؤاد.

وبعد خمس دقائق سدد جمال كرة أخرى على الطائر ولكن تصدى لها حارس المرمى بسهولة.

ومنعت العارضة فرصة تسجيل الهدف الثاني لفاركو قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بعد ركنية جديدة كاد كيامبادي أن يسكنها في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني تعادل الداخلية برأسية أخرى في الدقيقة الـ 67 بعد ركلة ركنية نفذها مهاب ياسر ليسكنها مصطفى فوزي برأسه في المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 82 مشاركة اللاعب السوداني سيف تيري كبديل مع فاركو ليكتب المشاركة الأولى له من بداية الموسم والمشاركة الأولى منذ 398 يوما.

وكان تيري قد شارك للمرة الأخيرة مع فاركو في الجولة الثالثة من دوري الموسم الماضي ضد الجونة يوم 4 نوفمبر 2021 قبل أن يتعرض للإصابة بطقع في الرباط الصليبي، كما تم إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب توقيعه لفاركو وهو على ذمة المريخ السوداني.

وحاول لاعبي فاركو إدراك هدف التقدم من جديد ولكنهم لم يتمكنوا من اختراق دفاعات الداخلية.

وكاد سمير فكري أن يجسل مرتين للداخلية في الدقيقة الأخيرة ولكن تصدي الحارس محمد شيكا منع الكرة من دخول الشباك.

وسجل الداخلية هدفا قاتلا في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق مصطفى فوزي بنفس طريقة الهدف الأول ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود خطأ ارتكبه ضد المدافع لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وسيلعب الداخلية مباراته المقبلة ضد غزل المحلة على ملعب الأخير يوم 11 ديسمبر المقبل، بينما سحل فاركو ضيفا على الاتحاد السكندري.

فاركو الداخلية الدوري المصري الممتاز
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