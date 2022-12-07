تشكيل غزل المحلة - لا تغييرات أمام الأهلي.. عبده يحيى في الهجوم

أعلن نيكوديموس بابافاسيلو المدير الفني لـ غزل المحلة تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ولم يُجر المدير الفني أي تغيير على تشكيل زعيم الفلاحين الذي حقق الفوز على الاتحاد الأسبوع الماضي.

وجاء تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمود الحضري

الدفاع: محمد جابر – معاذ الحناوي – مصطفى العش - إيهاب سمير

الوسط: أحمد الشيخ – حميد ماو – أحمد النادري

الهجوم: باولن فوافي – عبده يحيى – جابريل أوروك

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد: عمرو شعبان - صلاح ريكو – السيد الشبراوي – إبراهيما كونيه – خالد الإخميمي – كريم مصطفى – محمد بازوكا – عبد الرحمن عاطف – محمد نبيه

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، وكلاهما من 4 مباريات.