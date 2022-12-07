تشكيل الأهلي - عودة معلول وعبد المنعم.. وتاو مهاجم في مواجهة غزل المحلة

عاد كل من علي معلول ومحمد عبد المنعم لتشكيل الأهلي الذي أعلنه مارسيل كولر لمواجهة غزل المحلة.

ويلعب الأهلي مع غزل المحلة على ملعب الأخير في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة محمد عبد المنعم بعد الإصابة التي تعرض لها في الأنف، كما عاد علي ملعول بعد مشاركته مع منتخب تونس في كأس العالم 2022.

ويلعب بيرسي تاو في مركز رأس الحربة أمام ثلاثي هجومي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

الحارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

أمامهما: كريم فؤاد - برونو سافيو - أحمد عبد القادر.

الهجوم: بيرسي تاو.

ويتواجد ثنائي الهجوم محمد شريف وشادي حسين على مقاعد البدلاء.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

علي لطفي - رامي ربيعة - محمد شريف - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة - شادي حسين - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا" - محمد فخري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن غزل المحلة صاحب المركز الثاني.