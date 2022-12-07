اختبر معلوماتك - هل تتذكر مواجهة هولندا والأرجنتين في كأس العالم 1998؟

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 15:58

كتب : محمود صلاح

بيركامب‎

مباراة يعتبرها الكثيرون ضمن أجمل مباريات كأس العالم عبر التاريخ.

إنها مباراة هولندا والأرجنتين في كأس العالم 1998.

هل شاهدتها أو تتذكر أحداثها؟

اختبر معلوماتك ونافس أصدقائك.

هولندا الأرجنتين كأس العالم 2022 كأس العالم 1998 كويز في الجول
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