اختبر معلوماتك - هل تتذكر مواجهة هولندا والأرجنتين في كأس العالم 1998؟
الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 15:58
كتب : محمود صلاح
مباراة يعتبرها الكثيرون ضمن أجمل مباريات كأس العالم عبر التاريخ.
إنها مباراة هولندا والأرجنتين في كأس العالم 1998.
هل شاهدتها أو تتذكر أحداثها؟
اختبر معلوماتك ونافس أصدقائك.
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