رونالدو يغيب عن مران البرتغال الجماعي.. ماركا توضح السبب

كشفت صحيفة ماركا عن غياب كريستيانو رونالدو عن مران منتخب البرتغال الجماعي صباح اليوم.

كريستيانو رونالدو النادي : لاعب حر البرتغال

وكان منتخب البرتغال قد حقق الفوز على سويسرا بستة أهداف مقابل واحد في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

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وشارك رونالدو في المباراة كبديل في الشوط الثاني ولم يبدأ بشكل أساسي.

وغاب رونالدو عن المران الصباحي لمنتخب البرتغال اليوم والذي خصص للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في المباراة.

وأشارت ماركا إلى أن رونالدو قد اكتفى بالتدرب داخل صالة الألعاب الرياضية برفقة اللاعبين الذين شاركوا في التشكيل الأساسي للبرتغال ضد سويسرا.

وفقا للصحيفة فإن رونالدو لا يعاني من أي إصابة أو عدم أو أي آلام على الرغم من عدم مشاركته في المران الجماعي.

وشارك رونالدو في مباريات البرتغال الـ 4 في النسخة الحالية من كأس العالم وتمكن من تسجيل هدفا واحد في مواجهة البرتغال الافتتاحية ضد غانا.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022 يوم الأحد المقبل.