مدير أتليتكو مدريد يكشف مستقبل جواو فيليكس مع الفريق

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 15:11

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - دربي مدريد

كشف جيل مارين المدير التنفيذي لـ نادي أتليتكو مدريد الإسباني أن جواو فيليكس لاعب الفريق ربما يفكر في الرحيل.

وارتبط اسم جواو فيليكس مؤخرا بالرحيل عن صفوف الروخيبلانكوس.

قال جيل مارين لـTVE : "جواو فيليكس هو أكبر رهان للنادي في تاريخه. أنا شخصيا أعتقد أنه موهبة كبيرة ولاعب من الطراز العالمي".

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وأضاف "لأسباب لا يستحق الدخول فيها -العلاقة بينه وبين مدربه (دييجو سيميوني) والدقائق التي لعبها ودوافعه الآن- تجعلك تعتقد أن الشيء المعقول هو أنه إذا كان هناك عرض جيد للاعب، جيد للنادي، يمكننا النظر إليه".

"على المستوى الشخصي أود أن يبقى معنا، لكن لا أعتقد أن هذه فكرة اللاعب".

ويعد جواو أغلى لاعب في تاريخ أتليتكو مدريد الإسباني بعدما انضم مقابل 120 مليون يورو قادما من بنفيكا في 2019.

وارتبط اسم البرتغالي الشاب بـ أستون فيلا في الساعات الأخيرة.

البرتغالي البالغ 23 عاما شارك الموسم الحالي في 18 مباراة مع الفريق المدريدي سجل خلالها 4 وصنع 3.

بقميص البرتغال سجل هدفا وصنع 2 في 3 مباريات بكأس العالم 2022.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة إسبانيا في ربع نهائي المونديال.

جواو فيليكس أتليتكو مدريد البرتغال كأس العالم 2022
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