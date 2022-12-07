إنفانتينو: دور مجموعات كأس العالم 2022 الأفضل على الإطلاق

أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمرحلة دور مجموعات من كأس العالم 2022 ووصفها بأنها "الأفضل على الإطلاق".

وصرح إنفانتينو قائلا لموقع فيفا بلس: "حضرت جميع المباريات. دعني أقولها بكل بساطة وبكل وضوح: هذه أفضل نسخة لمرحلة المجموعات في منافسات كأس العالم على الإطلاق. لذلك فإن هذه النسخة تعد بالكثير فيما تبقى من عمر المسابقة".

وأضاف "قدمت المباريات كرة قدم جيدة جدا، داخل ملاعب من أروع ما يكون. لقد كنا نعلم ذلك من قبل. لكن علاوة على ذلك، فإن الجمهور كان مدهشا. وقد كان متوسط المتفرجين 51 ألفا".

وواصل "بلغت أعداد المتابعين عبر الشاشات التلفزية أرقاما قياسية، وقد تخطى العدد الملياري مشاهد، وهذا أمر مدهش. مليونان ونصف المليون يملؤون شوارع الدوحة وبضع مئات الآلاف التي تأتي للملاعب كل يوم، تشجع وتساند منتخباتها. إن الأجواء رائعة، والأهداف المسجلة ضرب من الخيال، والحماس لا يوصف، إضافة إلى المفاجآت".

وواصل "لم يعد هناك منتخبات صغيرة وأخرى كبيرة. إن مستوى اللعب متقارب للغاية. ونشهد لأول مرة في التاريخ تأهل منتخبات من كافة القارات إلى مرحلة خروج المهزوم. وهذا يعني أن كرة القدم في طريقها إلى أن تصير لعبة عالمية بحق".

وأعقب الرئيس إنفانتينو "نأمل في أن تتواصل كأس العالم وتنتهي كما بدأت، بنجاحٍ منقطع النظير. أنا واثق من أننا سنصل إلى 5 ملايين مشاهد حول العالم. فيما يتعلق بالحضور داخل الملاعب، فإن التذاكر بيعت عن آخرها، والملاعب تمتلئ بملء طاقتها الاستيعابية. كما أن مهرجانات المشجعين ومختلف مناطق المشجعين تزدحم بمحبي اللعبة الذين يحتفلون ويستمتعون".

واختتم قائلا: "وفي نهاية المطاف، كل ما نريده هو أن نمنح بعض الفرح والابتسامات للناس حول العالم. هذا هو الهدف من كرة القدم. هذا هو هدف كأس العالم وهذا ما يجب أن يحصل من الآن إلى نهاية المنافسة".

انتهت منافسات ثمن نهائي كأس العالم في نسخته الـ 22 والمقامة في قطر بتأهل عربي تاريخي عن طريق منتخب المغرب.

وتقام مباريات ربع النهائي يومي الجمعة والسبت 9 و10 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة

تنقل مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط حصريا على قنوات بي إن سبورت.

وستذاع المباريات كما هي العادة في البطولات الكبرى عبر قنوات "beIN SPORTS MAX".

بالإضافة إلى ذلك، تنقل مباريات ربع النهائي عبر قنوات الكأس اكسترا.

وتذاع بعض المباريات على القنوات المفتوحة يتم الإعلان عنها في يومها.

مواعيد مباريات ربع النهائي

البرازيل ضد كرواتيا - الجمعة 9 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد المدينة التعليمية

الأرجنتين ضد هولندا - الجمعة 9 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد لوسيل

المغرب ضد البرتغال - السبت 10 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد الثمامة

إنجلترا ضد فرنسا - السبت 10 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد البيت

الدور نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبر

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 ديسمبر

النهائي يوم 18 ديسمبر