التشكيل - عودة رمضان والسعيد أساسي لـ بيراميدز.. وخماسي في دفاع المقاولون العرب

عاد رمضان صبحي لتشكيل بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب بالجولة السادسة من الدوري المصري.

ويلتقي بيراميدز مع المقاولون العرب في الثالثة إلا الربع عصرا على استاد الدفاع الجوي.

وغاب رمضان عن لقاء حرس الحدود بسبب الإصابة.

ويبدأ محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر على حساب كريم حافظ، وأيضا بلاتي توريه على حساب محمود عبد العاطي.

ويتواجد عبد الله السعيد في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي

أمامهما: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - إسلام عيسى - محمود عبد العاطي - محمد صادق - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

وبدأ ذئاب الجبل اللقاء بتشكيل مكون من 5 مدافعين، ويقود الهجوم الثنائي: جون أوكلي ولويس إدوارد.

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: جوزيف أوشايا – أحمد علاء – فاروقا نور الدين – أمير عابد – يوسف الجوهري

الوسط: عمر فتحي – محمد مجلي – عبد الرحمن خالد

الهجوم: جون أوكلي – لويس إدوارد

وعلى الدكة: أحمد عربي – محمد رزق – محمد سالم – لؤي وائل – فادي فريد – محمد شوقي غريب – مامادو نياص – عمر فايد – أحمد عاطف.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 8 نقاط من 4 مباريات.

ويليه المقاولون العرب برصيد 6 نقاط في المركز السابع وكلاهما بلا خسارة.