التشكيل - عودة عمرو جمال لهجوم فاركو.. وتغييران في الداخلية

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 13:40

كتب : FilGoal

المقاولون - فاركو

يبدأ عمرو جمال أساسي لأول مرة في تشكيل فاركو لمواجهة الداخلية.

وأعلن كل من نونو ألميدا مدرب فاركو ورضا شحاتة مدرب الداخلية تشكيل فريقيهما الذي سيواجه بعضهما بعد قليل.

ويلعب فاركو مع الداخلية على استاد الإسكندرية في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

أخبار متعلقة:
"من أين جاء صاحب القميص رقم 8؟".. أوناحي من الدرجة الثالثة للإبهار في كأس العالم انتهت رحلة 14 عاما.. هازارد يعلن اعتزاله الدولي رقم سلبي يحدث لأول مرة لمجموعة ألمانيا في كأس العالم أمرابط: لعبت أمام إسبانيا بعدما تلقيت حقنة مسكنة

ويشارك عمرو جمال لأول مرة بشكل أساسي مع فاركو منذ شهر مارس الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : جابر كامل - رامي صبري - عبد الله بكري - أحمد عبد العزيز "مودي" - أحمد صغيري

خط الوسط : أحمد البحراوي - محمود عماد - أحمد فؤاد

خط الهجوم : شكري نجيب - عمرو جمال

ويتواجد على مقاعد بدلاء فاركو سيف تيري اللاعب السوداني العائد من الإيقاف.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:

صبري ابراهيم - كينجسلي سوكاري - محمود حمادة - ياسين مرعي - مروان مجدي - محمد زكريا شيكا - زياد طلبة - عزمي غوما - سيف تيري.

وشهد تشكيل الداخلية إجراء رضا شحاتة للعديد من التغييرات عن المباراة السابقة التي واجه فيها فيوتشر.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: آلان كيامبادي - محمد نجيب – أحمد سيد عبد النبي -سمير فكري

الوسط: محمود طلعت - مؤمن عاطف – كليتشي شيمزين

الهجوم: وليد مصطفى - أحمد رشيد - كريستوفر جوهان

ويحتل فاركو المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بينما يحتل الداخلية المركز الـ 18 والأخير برصيد نقطة واحدة.

فاركو الداخلية الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
مدير أتليتكو مدريد يكشف مستقبل جواو فيليكس مع الفريق المصري يعلن تفاصيل إصابة عماد الدين بو بكر مباشر الدوري المصري - فاركو (1) (0) الداخلية.. وبيراميدز (1) (0) المقاولون.. بداية الشوط الثاني التشكيل - عودة رمضان والسعيد أساسي لـ بيراميدز.. وخماسي في دفاع المقاولون العرب مواعيد مباريات الأربعاء 7 ديسمبر 2022 – الأهلي والزمالك في الدوري المصري الغندور حكما لمواجهة طلائع الجيش أمام الزمالك محمد الحنفي حكما لمباراة غزل المحلة والأهلي قائمة المحلة - فوافي والشيخ ضمن 22 لاعبا استعدادا لمواجهة الأهلي
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك - هل تتذكر مواجهة هولندا والأرجنتين في كأس العالم 1998؟ 5 دقيقة | قطر 2022
تقرير: شكوك حول مشاركة ديكلان رايس أمام فرنسا 18 دقيقة | قطر 2022
رونالدو يغيب عن مران البرتغال الجماعي.. ماركا توضح السبب 22 دقيقة | قطر 2022
تقرير: الإصابات تهدد خماسي مغربي بالغياب أمام البرتغال 39 دقيقة | قطر 2022
لاعب المغرب: يمكننا الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم 50 دقيقة | قطر 2022
مدير أتليتكو مدريد يكشف مستقبل جواو فيليكس مع الفريق 52 دقيقة | الكرة المصرية
إنفانتينو: دور مجموعات كأس العالم 2022 الأفضل على الإطلاق ساعة | قطر 2022
المصري يعلن تفاصيل إصابة عماد الدين بو بكر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري