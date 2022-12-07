التشكيل - عودة عمرو جمال لهجوم فاركو.. وتغييران في الداخلية

يبدأ عمرو جمال أساسي لأول مرة في تشكيل فاركو لمواجهة الداخلية.

وأعلن كل من نونو ألميدا مدرب فاركو ورضا شحاتة مدرب الداخلية تشكيل فريقيهما الذي سيواجه بعضهما بعد قليل.

ويلعب فاركو مع الداخلية على استاد الإسكندرية في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويشارك عمرو جمال لأول مرة بشكل أساسي مع فاركو منذ شهر مارس الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : جابر كامل - رامي صبري - عبد الله بكري - أحمد عبد العزيز "مودي" - أحمد صغيري

خط الوسط : أحمد البحراوي - محمود عماد - أحمد فؤاد

خط الهجوم : شكري نجيب - عمرو جمال

ويتواجد على مقاعد بدلاء فاركو سيف تيري اللاعب السوداني العائد من الإيقاف.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:

صبري ابراهيم - كينجسلي سوكاري - محمود حمادة - ياسين مرعي - مروان مجدي - محمد زكريا شيكا - زياد طلبة - عزمي غوما - سيف تيري.

وشهد تشكيل الداخلية إجراء رضا شحاتة للعديد من التغييرات عن المباراة السابقة التي واجه فيها فيوتشر.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: آلان كيامبادي - محمد نجيب – أحمد سيد عبد النبي -سمير فكري

الوسط: محمود طلعت - مؤمن عاطف – كليتشي شيمزين

الهجوم: وليد مصطفى - أحمد رشيد - كريستوفر جوهان

ويحتل فاركو المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بينما يحتل الداخلية المركز الـ 18 والأخير برصيد نقطة واحدة.