"من أين جاء صاحب القميص رقم 8؟".. أوناحي من الدرجة الثالثة للإبهار في كأس العالم

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 13:15

كتب : إسلام أحمد

عز الدين أوناحي - إسبانيا

"من أي جاء صاحب القميص رقم 8؟" هكذا تساءل لويس إنريكي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا عن عز الدين أوناحي لاعب وسط منتخب المغرب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.

منتخب المغرب ظهر سدا منيعا أمام إسبانيا وتأهل على حساب اللاروخا بفضل ركلات الترجيح ومع تألق سفيان إمرابط إلا أن أوناحي البالغ 22 عاما خطف الأنظار.

أرقام أوناحي أمام إسبانيا:

أخبار متعلقة:
رقم سلبي يحدث لأول مرة لمجموعة ألمانيا في كأس العالم أمرابط: لعبت أمام إسبانيا بعدما تلقيت حقنة مسكنة وليد شديرة: أشعر أني أحلق في السماء.. وشكرا بونو جواد الياميق: حققنا إنجازا تاريخيا.. وأمامنا مباراة كبيرة

أكثر من ركض في الملعب بـ 14.71 كيلومترا في المباراة

أكثر من مرر لمنتخب المغرب بـ 32 تمريرة

ثاني أكثر من استعاد الكرة بـ 9 مرات

ثاني أكثر من أكمل عرقلات ناجحة بـ 4 عرقلات

ثاني أكثر من فاز بثنائيات

صنع فرصة محققة للتسجيل

لم يراوغه أي لاعب من إسبانيا

Azzedine Ounahi, Pemain Maroko yang Bikin Luis Enrique Terkejut: ya Tuhan, dari Mana Orang Ini?

عقب المباراة صرّح إنريكي في المؤتمر الصحفي قائلا: "تفاجأت بأداء اللاعب رقم 8، لا أعرف اسمه اعتذر، يا إلهي من أين جاء هذا اللاعب؟ إنه يلعب بشكل جيد".

وأضاف "أشرف حكيمي وزياش معروفان، وكذلك يوسف النصيري وإمرابط، نعرف إمرابط أيضا، لكن هذا اللاعب لم يتوقف عن الركض، ناقشت ذلك مع الجهاز الفني، رائع".

أوناحي سبق أن صرّح لموقع فيفا: "ما يحدث معي رائع، منذ عام كنت في الدرجة الثالثة الفرنسية، ولم أتخيل أنني سألعب في كأس العالم".

حتى 2018 كان أوناحي يلعب لأكاديمية محمد الخامس في المغرب، ثم انضم لفريق شباب ستراسبورج.

ودون أن يلعب للفريق الأول، وفي موسم 2020-2021 انتقل لـ أفرنش أحد أندية الدرجة الثالثة الفرنسية.

قدم موسما جيدا بتسجيل 5 أهداف في 27 مباراة في دوري الدرجة الثالثة ما ساعده على الانتقال لصفوف أنجيه في صيف 2021.

وصرًح فريدريك ريكولو مدربه السابق في أفرنش لموقع فيفا: "كنت أعرف أنه لاعب جيد، إنه يستحق ذلك تماما وأنا سعيد جدا برؤيته يلعب بالطريقة التي هو عليها الآن، في كل من الدوري الفرنسي وكأس العالم".

ounahi - Twitter Search / Twitter

في تصريح سابق له أوضح أوناحي كيف تفوق على أقرانه قائلا لـ "Ouest-France": "في الحي الذي أعيش فيه كانوا جميعا أطول مني، لذلك كان عليّ أن أكون أقوى بدنيا من البقية. أحاول تجنب التدخلات لأن جميع اللاعبين تقريبا أقوى مني. أحاول اللعب بسرعة: لمسة وحركة".

ولا عجب في إنه يفضل إندريس إنييستا قائلا: "أنا أولي اهتماما وثيقا لإنييستا. على الرغم من أنه يتمتع بجودة مذهلة، إلا أنه لا يتباهى بها بمهاراته الفنية الرائعة. أحاول أن أفعل الشيء نفسه: العب ببساطة وكفاءة حتى لا تفقد الكرة".

وسبق أن أشاد يوهان لوفيل أحد مدربيه في أكاديمية محمد السادس قائلا: "لقد كان أول لاعب لفت انتباهي. ذكرني بمحرز. أعلم أن مركزهم مختلف، لكن لديهم نفس التشكل ونفس الشيء الصفات: تقنية جيدة ولياقة بدنية وقدرة كبيرة على التغلب على المنافسين".

Azzedine Ounahi :: Azzedine Ounahi :: Angers

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد على مستويات الركض.

في اختبار السرعة الهوائية القصوى في أنجيه يحتل المركز الثاني خلف وانس تايبي صاحب الأصول الجزائرية.

وعادة ما ينهي مباريات الدوري الفرنسي بالركض لـ 12-13 كيلومترا.

ضد مارسيليا ركض أكثر بـ 13.94 كيلومترا ما جعل صاحب أعلى معدل ركض في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي.

عز الدين أوناحي يصيب المدرب لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا بعد الصدمة بعد موقعة المغرب و إسبانيا

الموسم الماضي سجل هدفين وصنع آخر في 32 مباراة بأول موسم بالدوري الفرنسي، ما ساهم في انضمامه لمنتخب المغرب في أمم إفريقيا 2021.

وفي مباراة العودة للملحق المؤهل لكأس العالم سجل ثنائية في فوز المغرب على الكونغو الديموقراطية 4-1، تحت قيادة وحيد خليلوزيتش.

نايف أكرد أشاد بزميله عبر موقع فيفا قائلا: "إنه جزء مهم من الفريق، إنه أحد أفضل لاعبينا الفنيين ونحن سعداء للغاية بمساهمته، إنه محترف بارع ولاعب جيد حقا، أظهر خلال التصفيات أنه لا يوجد شيء يمر منه وأنه يمكنه تقديم المزيد للفريق".

عقب مباراة كندا قال أوناحي: "في أول مباراتين، حاولت اللعب بأمان قدر الإمكان، حتى لا نفقد الكرة كثيرا. ضد كندا، أردت أن أظهر ما يمكنني فعله، وأبدو أكثر استرخاءً. حصلت على الكرة أكثر للتعبير عن نفسي أكثر والحصول على إيقاع مستمر".

وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب وصف لاعبه بـ "غير عادي، لكن لا يزال أمامه مجال للتحسين. أمام إسبانيا، رفع مستواه مرة أخرى. إذا استمر على هذا النحو، فسيكون أحد أكبر الإنجازات في كأس العالم".

المصادر: موقع فيفا بلس - صحيفة ماركا.

عز الدين أوناحي المغرب إسبانيا كأس العالم 2022
نرشح لكم
رقم سلبي يحدث لأول مرة لمجموعة ألمانيا في كأس العالم أمرابط: لعبت أمام إسبانيا بعدما تلقيت حقنة مسكنة تشاكا: ندعم جيسوس.. وربما يغيب لشهرين أو 3 مدرب سويسرا يوضح تأثير الحمى في السقوط أمام البرتغال بـ كأس العالم لماذا لا نحلم؟ - تعرف على طريق المغرب المحتمل حتى نهائي كأس العالم أغلفة الصحف الإسبانية – ماذا قالت بعد السقوط أمام المغرب في كأس العالم وكيل لاوتارو مارتينيز يوضح أسباب عدم تألقه في كأس العالم 2022 رونالدو ينفي انتقاله لـ النصر السعودي
أخر الأخبار
التشكيل - عودة رمضان والسعيد أساسي لـ بيراميدز.. وخماسي في دفاع المقاولون العرب 6 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - عودة عمرو جمال لهجوم فاركو.. وتغييران في الداخلية 52 دقيقة | الكرة المصرية
"من أين جاء صاحب القميص رقم 8؟".. أوناحي من الدرجة الثالثة للإبهار في كأس العالم ساعة | قطر 2022
انتهت رحلة 14 عاما.. هازارد يعلن اعتزاله الدولي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رقم سلبي يحدث لأول مرة لمجموعة ألمانيا في كأس العالم 2 ساعة | قطر 2022
أمرابط: لعبت أمام إسبانيا بعدما تلقيت حقنة مسكنة 2 ساعة | قطر 2022
تشاكا: ندعم جيسوس.. وربما يغيب لشهرين أو 3 2 ساعة | قطر 2022
مدرب سويسرا يوضح تأثير الحمى في السقوط أمام البرتغال بـ كأس العالم 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري