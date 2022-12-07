انتهت رحلة 14 عاما.. هازارد يعلن اعتزاله الدولي

أعلن إدين هازارد لاعب ريال مدريد ومنتخب بلجيكا اعتزاله لعب كرة القدم دوليا.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد بلجيكا

وشارك هازارد للمرة الاخيرة مع منتخب بلجيكا خلال منافسات كأس العالم 2022.

وكتب هازارد عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم تغلق صفحة أشكركم على حبكم وعلى دعمكم اللامتناهي وشكرا على السعادة التي شاركناها منذ 2008".

وأضاف "اليوم قررت إنهاء مسيرتي الدولية واعتقد أن الجيل التالي أصبح جاهزا، سأفتقدكم كثيرا".

وكان هازارد قد شارك للمرة الاولى بقميص منتخب بلجيكا الأول في مباراة ودية عام 2008 ضد لوكسمبورج في عمر 17 عاما.

صاحب الـ 31 عاما شارك مع بلجيكا في الخروج من دور مجموعات كأس العالم 2022 واحتلال المركز الثالث خلف كرواتيا والمغرب، وشارك في الثلاث مباريات.

هازارد شارك مع منتخب بلجيكا في 126 مباراة دولية وخلالهم تمكن من تسجيل 33 هدفا وصنع 36.

وأسهم هازارد في حصول على بجيكا على الميدالية الذهبية في كأس العالم 2018 عندما فاز في مباراة تحديد المركز الثالث على إنجلترا بهدفين دون مقابل وتمكن من تسجيل الهدف الثاني.

وسيتفرغ هازارد للعب مع ناديه سواء فقط خلال باقي فترات مسيرته سواء كان مع ريال مدريد أو في حالة الانتقال لأي ناد آخر.