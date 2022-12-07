رقم سلبي يحدث لأول مرة لمجموعة ألمانيا في كأس العالم

وصل كأس العالم 2022 إلى دور ربع النهائي وبدأت البطولة في الوصول لمراحلها الأخيرة.

وتحقق رقم سلبي لمجموعة منتخب ألمانيا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

ولأول مرة في تاريخ البطولة يتواجد منتخب ألمانيا في مجموعة ويتم إقصاء منتخباتها بالكامل قبل الوصول لدور ربع النهائي.

ألمانيا تواجدت في المجموعة الخامسة بجانب كل من إسبانيا وكوستاريكا واليابان.

وتأهل من المجموعة كل من إسبانيا وألمانيا بينما خرجت ألمانيا وكوستاريكا من دور المجموعات.

وفي دور الـ 16 تحقق الرقم السلبي بعد إقصاء كل من إسبانيا واليابان أيضا لتخلو البطولة من أي منتخب من المجموعة الخامسة.

وكان كلا المنتخبان قد خرجا بعد الخسارة بركلات الترجيح في دور الـ 16، إذ خرج منتخب اليابان ضد كرواتيا بينما خسرت إسبانيا من المغرب.

وتعد المجموعة الخامسة هي الوحيدة التي خرجت كل منتخباتها من البطولة حتى الآن.

وسيلعب منتخب كرواتيا في ربع النهائي ضد البرازيل، بينما سيواجه المغرب منتخب البرتغال.