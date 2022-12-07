مدرب سويسرا يوضح تأثير الحمى في السقوط أمام البرتغال بـ كأس العالم

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 11:51

كتب : FilGoal

البرازيل - سويسرا - مورات ياكين

أشار مورات ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا إلى أن الحمى أصابت أكثر 3 لاعبين في خط الدفاع قبل لقاء البرتغال.

وودعت سويسرا كأس العالم 2022 من ثمن النهائي بخسارة تاريخية أمام البرتغال بنتيجة 6-1.

وقال ياكين: "للأسف سيلفان فيدمير أصيب بالحمى وكذلك فابيان شار الذي لم يلتقط أنفاسه بين الشوطين".

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وتابع "أيضا نيكو إلفيدي عانى من الحمى ولم يكن مستعدا بشكل كامل".

وأتم "شار لم يكن هو في أرضية الملعب".

وبحسب التقارير فأن الثلاثي لم يُعان من فيروس كورونا.

ولم يشارك فيدمير (ظهير أيمن) وإلفيدي (قلب دفاع) في تشكيل سويسرا طيلة 90 دقيقة، بينما شارك شار في الشوط الأول فقط من اللقاء وخرج مستبدلا.

وتأهل منتخب البرتغال لربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسختي 1966 و2006 وحصل على المركز الثالث في الأولى والرابع في الثانية.

افتتح جونكالو راموس أهداف المباراة في الدقيقة 17 بتسديدة يسارية قوية.

وأضاف بيبي الهدف الثاني للبرتغال برأسية من ركلة ركنية في الدقيقة 33.

وسجل جونكالو راموس الهدف الثالث للبرتغاليين في الدقيقة 51 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل رافائيل جيريرو الهدف الرابع لبلاده عقب أربع دقائق فقط بتسديدة قوية بيسراه.

وقلص مانويل أكانجي النتيجة بتسديدة إثر خطأ من راموس في تشتيت ركلة ركنية في الدقيقة 58.

وأتم جونكالو راموس الهاتريك الخاص به وخماسية البرتغال في الدقيقة 67.

وسجل رافائيل لياو سداسية البرتغال بهدف جميل من تسديدة مقوسة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وضرب منتخب البرتغال موعدا ناريا مع المغرب لملاقاته في ربع النهائي يوم السبت المقبل في ملعب الثمامة.

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