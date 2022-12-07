موهبة برازيلية جديدة في الطريق.. رومانو: ريال مدريد يقترب من التعاقد مع إندريك

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

إندريك فيليبي - بالميراس

اقترب ريال مدريد من التعاقد مع موهبة برازيلية جديدة وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وأصبح ريال مدريد قريبا من التعاقد مع إندريك فيليبي لاعب بالميراس البرازيلي.

وفقا لرومانو فإن ريال مدريد قد تفوق في سباق التعاقد مع اللاعب على باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وانسحب باريس سان جيرمان من الصفقة بعد أن عرض 58 مليون يورو على النادي البرازيلي.

اللاعب صاحب الـ 16 عاما يحتوي عقده على شرط جزائي مقابل 60 مليون يورو وهو الرقم الذي عرضه ريال مدريد مع إمكانية زيادة العرض لـ 72 مليون يورو بعد الإضافات.

في حال إتمام الصفقة فإن إندريك سينضم لريال مدريد في عام 2024 أي بعد بلوغه سن الـ 18 وهو السن القانوني الذي يتيح للاعب الانتقال من دولة لأخرى وفقا لقوانين الفيفا.

صحيفة جلوبو البرازيلية أيضا أشارت إلى أن بالميراس يقيم عرض ريال مدريد حاليا كأفضل العروض بعد أن تلقى عروضا أخرى من باريس سان جيرمان وتشيلسي.

اللاعب البرازيلي كان قد وقع على عقده الاحترافي الأول مع بالميراس قبل أشهر بعد بلوغه سن الـ 16 ويمتد حتى شهر يونيو من عام 2025.

إندريك شارك مع بالميراس في 14 مباراة خلال الموسم الحالي وتمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفا آخر ويمتلك اللاعب رقما قياسيا كأصغر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ بالميراس.

وفي حال انضمامه لريال مدريد سيلحق إندريك برباعي ريال مدريد البرازيلي، فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإدير ميليتاو بالإضافة إلى فينيسيوس توبياس الذي يلعب مع الفريق الثاني.

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