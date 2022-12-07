وكيل لاوتارو مارتينيز يوضح أسباب عدم تألقه في كأس العالم 2022

كشف أليخاندرو كامانو وكيل لاوتارو مارتينيز مهاجم منتخب الأرجنتين سبب عدم تألق مهاجم إنتر الإيطالي في كأس العالم 2022.

ولم يسجل لاوتارو في كأس العالم بل وفقد مقعده الأساسي في هجوم التانجو لصالح خوليان ألفاريز.

وقال وكيل لاوتارو مارتينيز عبر راديو لا ريد الأرجنتينية: "وصل لاوتارو مارتينيز إلى كأس العالم مع ألم شديد في كاحله، وهي ليست مشكلة صغيرة".

وأضاف "لعب كل مباراة في كأس العالم مع مسكنات لتخفيف الألم".

وأردف "لم يكن يريد الحديث عن ذلك للحفاظ على التركيز على الفريق وليس على حالته".

وأتم "أخبرني أنه يشعر بالارتياح الآن".

وشارك لاوتارو كبديل أمام أستراليا في مباراة دور الـ 16 من كأس العالم 2022 وأهدر 3 فرص محققة للتسجيل.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة هولندا يوم الجمعة المقبل في ربع نهائي كأس العالم.