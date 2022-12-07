مواعيد مباريات الأربعاء 7 ديسمبر 2022 – الأهلي والزمالك في الدوري المصري

توقف في كأس العالم 2022، لا مشكلة، الدوري المصري مستمر، بـ 4 لقاءات قوية.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مباريات اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022.

الدوري المصري

يتواصل الأسبوع السادس من الدوري، والبداية في مباريات اليوم مع فاركو مع الداخلية على استاد الإسكندرية في الثالثة إلا الربع وتذاع على أون تايم سبورتس 3.

وفي نفس التوقيت يلتقي فريقا بيراميدز والمقاولون العرب على استاد الدفاع الجوي وتذاع على أون تايم سبورتس.

وعلى أون تايم سبورتس 2 يحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة في تمام الخامسة مساءً والتي تقام على استاد المحلة.

وفي السابعة مساءً يلتقي طلائع الجيش مع الزمالك وتذاع على أون تايم سبورتس وتقام على استاد الكلية الحربية.

الدرجة الثانية

وتقام اليوم أيضا 7 مباريات في مجموعة بحري.

ويلتقي دكرنس متصدر الترتيب مع سبورتنج في قمة مباريات اليوم في الثانية والنصف عصرا.