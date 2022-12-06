راموس: ما حدث أمام سويسرا كان حلما

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

جونسالو راموس - البرتغال وسويسرا

وصف جونكالو راموس لاعب البرتغال أحداث مباراة منتخب بلاده ضد سويسرا بالحلم.

وقاد راموس منتخب بلاده للفوز على سويسرا بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل ضمن ثمن نهائي كأس العالم.

وقال راموس عبر قنوات "الكأس": "لا أعرف ماذا أقول. ما حدث كان حلما بالنسبة لي لكن الأمور تسير بسرعة كبيرة وأنا سعيد بما حققته اليوم. يجب أن نعمل جميعا بجد من أجل أن نحقق الانتصاروالعبور لنصف النهائي".

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وعن المشاركة بشكل أساسي خلال المباراة المقبلة أوضح "هذه أمور ليست من اختصاصي. يجب أن أعمل إلى أقصى حد وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وعن كريستيانو رونالدو كشف "كريستيانو تحدث معي ويتحدث مع الجميع هو قائد لمنتخبنا ونكن له احترام كبير دائما".

ويلعب منتخب البرتغال ضد المغرب يومس السبت المقبل ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022.

أرقام تاريخية

وسجل جونكالو راموس لاعب منتخب البرتغال أول 3 أهداف شخصية "هاتريك" خلال كأس العالم 2022 بقطر.

وأصبح راموس رابع لاعب برتغالي يسجل هاتريك في كأس العالم بعد إيزيبيو (سوبر هاتريك 1966 ضد كوريا الشمالية) وبيدرو باوليتا (2002 ضد بولندا) وكريستيانو رونالدو (2018 ضد إسبانيا).

وأول لاعب يسجل هاتريك في الأدوار الإقصائية من كأس العالم منذ التشيكي توماش سكوهرافي ضد كوستاريكا في 23 يونيو 1990.

وأول لاعب يسجل هاتريك في أول مباراة له في كأس العالم منذ ميروسلاف كلوزه ضد السعودية في 2002 أي منذ 20 عاما.

منتخب البرتغال منتخب سويسرا
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