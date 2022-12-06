كأس العالم - البرتغال تكتب تاريخا في ثمن النهائي بأكبر انتصار ومعادلة الأهداف المسجلة

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 23:11

كتب : FilGoal

البرتغال - سويسرا - هدف رفاييل لياو

كتب منتخب البرتغال تاريخا في كأس العالم بانتصاره على سويسرا بستة أهداف مقابل هدف واحد.

وتأهل منتخب البرتغال إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 لمواجهة المغرب مفاجأة البطولة.

وبات فوز البرتغال على سويسرا هو الانتصار الأكبر في تاريخ منافسات ثمن النهائي بكأس العالم.

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كما عادلت البرتغال أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباراة واحدة بثمن النهائي.

الانتصار الأكبر

كان أكبر انتصار في ثمن نهائي كأس العالم مسجل بفارق أربعة أهداف فقط والمباراتين في نسخة 1986.

وتغلب منتخب إسبانيا في نسخة 86 على الدنمارك بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما في نفس النسخة نجح منتخب البرازيل في تحقيق الفوز على بولندا بأربعة أهداف دون مقابل.

وبذلك حطم منتخب البرتغال الرقم القياسي بعد أن فاز بفارق خمسة أهداف على سويسرا.

الأهداف المسجلة

عادل منتخب البرتغال في مباراته بثمن النهائي أكثر مباراة شهدت تسجيل أهداف في ذلك الدور.

وكان الرقم المسجل في نسختي 86 و2018 بسبعة أهداف.

وتغلب منتخب بلجيكا على الاتحاد السوفيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في نسخة 86.

بينما فازت فرنسا على الأرجنتين بنفس النتيجة في نسخة 2018.

وشهد لقاء اليوم تسجيل سبعة أهداف، بالفوز على سويسرا بستة أهداف مقابل هدف واحد.

منتخب البرتغال كأس العالم ثمن النهائي
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