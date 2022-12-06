أعاد رقما غائبا منذ 20 عاما.. راموس يسجل أول هاتريك في مونديال قطر

سجل جونكالو راموس لاعب منتخب البرتغال أول 3 أهداف شخصية "هاتريك" خلال كأس العالم 2022 بقطر.

وقاد راموس منتخب بلاده للفوز على سويسرا بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل ضمن ثمن نهائي كأس العالم.

ويلعب منتخب البرتغال ضد المغرب يوم السبت المقبل ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022.

أرقام تاريخية

وأصبح راموس رابع لاعب برتغالي يسجل هاتريك في كأس العالم بعد إيزيبيو (سوبر هاتريك 1966 ضد كوريا الشمالية) وبيدرو باوليتا (2002 ضد بولندا) وكريستيانو رونالدو (2018 ضد إسبانيا).

كما بات أول لاعب يسجل هاتريك في أول مباراة له في كأس العالم منذ ميروسلاف كلوزه ضد السعودية في 2002 أي منذ 20 عاما.

وأول لاعب يسجل هاتريك في الأدوار الإقصائية من كأس العالم منذ التشيكي توماش سكوهرافي ضد كوستاريكا في 23 يونيو 1990.

وبات راموس رباع هدافي البرتغال في كاس العالم برصيد 3 أهداف بعد الثلاثي إيزبيو (9 أهداف) و كريستيانو رونالدو (8 أهداف) وبيدرو باوليتا (4 أهداف).