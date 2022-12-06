كرنفال كأس العالم - "المحارب" راموس.. تعرف أكثر على جونكالو رجل مباراة البرتغال وسويسرا

سجل البرتغالي جونكالو راموس أول هاتريك في كأس العالم 2022 بالفوز على سويسرا بنتيجة 6-1 في آخر مباريات ثمن النهائي.

واحتجنا لـ 56 مباراة من أجل مشاهدة أول هاتريك في البطولة، وربما يكون الأخير.

وسجل راموس أهدافه في الدقائق 17 و51 و67.

وبكل تأكيد فاز بجائزة رجل المباراة بعد سجل ثلاثة أهداف وصنع الرابع في أول ظهور له بكأس العالم.

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وأصبح راموس رابع لاعب برتغالي يسجل هاتريك في كأس العالم بعد إيزيبيو (سوبر هاتريك 1966 ضد كوريا الشمالية) وباوليتا (2002 ضد بولندا) وكريستيانو رونالدو (2018 ضد إسبانيا).

وأول لاعب يسجل هاتريك في الأدوار الإقصائية من كأس العالم منذ التشيكي توماش سكوهرافي ضد كوستاريكا في 23 يونيو 1990.

وأول لاعب يسجل هاتريك في أول مباراة له في كأس العالم منذ ميروسلاف كلوزه ضد السعودية في 2002.

نبذة عن راموس:

جونكالو تعني محارب.

14 هدفًا و6 تمريرات حاسمة في 21 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم كانت أكثر من كافية لـ راموس.

المهاجم الشاب لم يخض أي مباراة دولية مع البرتغال عند استدعائه، مما جعله أكبر مفاجأة في القائمة.

ماذا قدم راموس ضد سويسرا؟

دقائق: 74

أهداف: 3

صناعة أهداف: 1

تسديدات: 6

لمس الكرة: 26

تمريرات: 7 من 10

تمريرات مفتاحية: 2

فوز بصراعات هوائية: 3 من 5

فوز بصراعات ثنائية: 1 من 2

حصول على أخطاء: 1